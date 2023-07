Xiaomi Pad 6, svelato il prezzo italiano: c'è la promozione di lancio

Nelle scorse ore, Xiaomi ha lanciato Xiaomi Pad 6 anche in Italia. Al momento della conferma del lancio del tablet nel mercato nostrano, sfortunatamente, l'azienda non ha diffuso i prezzi italiani di Xiaomi Pad 6. Ora, finalmente, il colosso cinese risolve ogni dubbio pubblicando i prezzi consigliati al pubblico del suo nuovo device.

Xiaomi ha spiegato che Xiaomi Pad 6 è disponibile in due varianti di RAM e storage, rispettivamente da 8/128 GB e da 8/256 GB, e in tre colorazioni diverse, ovvero Gravity Gray, Gold e Mist Blue. Il tablet è poensato per garantire elevate performance nel lavoro, ma anche un consumo di intrattenimento della massima qualità.

Questi sono dunque i prezzi italiani di Xiaomi Pad 6:

La versione 8+128 GB del tablet sarà disponibile a partire da 429,90 Euro da Unieuro

La versione 8+256 GB del tablet, invece, è già disponibile a 449,90 Euro sul sito web di Xiaomi e negli Xiaomi Store italiani.

È inoltre già attiva un'offerta early bird su Xiaomi Pad 6, che permette di acquistare il tablet a 399,90 Euro. Questo prezzo di lancio sarà valido fino al 23 luglio, perciò il consiglio è quello di affrettarvi se volete accaparrarvi il device a prezzo scontato.

Infine, Xiaomi ha confermato ufficialmente l'arrivo in Italia della Xiaomi Pad 6 Keyboard, la tastiera wireless pensata per il suo tablet di nuova generazione, e della Xiaomi Smart Pen di seconda generazione. I due prodotti costeranno rispettivamente 95 e 105 Euro e saranno disponibili prossimamente.

Vi ricordiamo che Xiaomi Pad 6 ha un SoC Snapdragon 870, una RAM LPDDR5 da 8 GB e una memoria interna UFS 3.1 da 128 o da 256 GB. Lato fotocamere, abbiamo una lente posteriore f/2.2 da 13 MP e una anteriore f/2.2 da 8 MP, mentre la batteria è da 8.840 mAh con il supporto per il fast charging a 33 W. Infine, il tablet ha un display LCD da 11" con risoluzione pari a 2.880x1.800 pixel e refresh rate a 144 Hz.