Xiaomi Pad 6 ufficiale in Italia a sorpresa: per ora c'è il prezzo estero

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente dell'annuncio di Xiaomi Pad 6 in Cina, avvenuto insieme a quello di diversi altri prodotti. Ebbene, ora è arrivato il momento di fare riferimento all'Italia, visto che Xiaomi Pad 6 è in arrivo nel nostro Paese.

D'altronde, il dispositivo è già comparso sul portale ufficiale italiano di Xiaomi (tranquilli, il prezzo che compare cercando il tablet su Google è un placeholder: i costi per il nostro Paese verranno comunicati in seguito, come già spiegato dal brand sui canali social). Certo, per il momento non c'è ancora una data precisa in merito al lancio in Italia, ma sappiamo che il prodotto arriverà "a brevissimo".

Al netto di questo, conosciamo già la scheda tecnica di Xiaomi Pad 6, che include un display LCD da 11 pollici con risoluzione 2880 x 1800 pixel e frequenza di aggiornamento di 144Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 870, 6/8GB di RAM LPDDR5, 128/256GB di memoria interna UFS 3.1, una fotocamera posteriore da 13MP (f/2.2, PDAF), una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.2) e una batteria da 8.840 mAh con supporto alla ricarica a 33W. Non mancano Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, mentre le colorazioni disponibili sono quelle Gravity Grey, Gold e Mist Blue. Il sistema operativo? Android 13 con personalizzazione MIUI 14 per Pad.

Per il resto, potrebbe interessarvi per ora dare un'occhiata ai prezzi esteri del dispositivo, indicati da fonti come GSMArena. Xiaomi Pad 6 sta infatti arrivando in generale in Europa e i costi a cui si fa riferimento in questo contesto sono pari a 399 euro per il modello da 6/128GB, nonché a 429 euro per la variante da 8/128GB e 449 euro per quella da 8/256GB. Consigliamo in ogni caso di attendere per ulteriori comunicazioni relative all'Italia.