Lo Xiaomi Pad 6S Pro è in OFFERTA A TEMPO su Amazon, affrettatevi!

Amazon quest’oggi propone un’offerta molto interessante su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica, tra cui troviamo anche una super promozione su Xiaomi Pad 6S Pro.

Lo Xiaomi Pad 6S Pro, nella variante con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna è disponibile a 599,99 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 699,99 Euro di listino. Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi per il 26 Aprile 2024 se si effettua l’ordine in giornata odierna.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il tablet è dotato di un display 3K da 12,45 pollici con refresh rate a 144Hz, 8GB di RAM, 256 gigabyte di memoria, processore Snapdragon 8 Gen 2 a 3,19 GHz, batteria da 10.000 mAh e ricarica a 120W.

Il marketplace consente anche di effettuare il reso entro 14 giorni dalla data di restituzione, come previsto dalle linee guida vigenti. Possibile anche effettuare il pagamento a rate con Cofidis, mentre non è disponibile quello con Amazon in cinque o dieci rate mensili.

