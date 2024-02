Xiaomi Pad 6S Pro ufficiale in Italia: display 3K e ricarica a 120W per il tablet

Non ci sono solo indossabili e smartphone tra gli annunci effettuati da Xiaomi nel corso dell'edizione 2024 del Mobile World Congress (MWC) di Barcellona. Infatti, in seguito al reveal della gamma Xiaomi 14, è arrivato anche l'annuncio di un altro tipo di dispositivo. Più precisamente, è stato lanciato il tablet Xiaomi Pad 6S Pro.

Quest'ultimo è disponibile in fase di prevendita in Italia a un prezzo di partenza di 699,90 euro per il modello da 8/256GB, mentre la variante da 12/512GB dispone di un costo di 799,90 euro. I canali di vendita sono, oltre al portale ufficiale di Xiaomi, Unieuro e Xiaomi Store Italia. Per quel che riguarda la promozione di lancio, mediante canali selezionati sarà possibile ottenere in omaggio un bundle con Xiaomi Focus Pen e cover. Inoltre, si fa riferimento all'opportunità di usufruire di "sconti speciali".



In ogni caso, le caratteristiche tecniche di Xiaomi Pad 6S Pro includono un display da 12,4 pollici con risoluzione 3K (3.048 x 2.032 pixel), aspect ratio 3:2 e refresh rate fino a 144Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e una batteria da 10.000 mAh con supporto alla ricarica HyperCharge a 120W. Il focus viene poi messo sul sistema operativo HyperOS, che consente di accedere a funzioni come Cross-device Collaboration, Xiaomi Smart Hub e Home Screen+.

Di mezzo c'è poi la nuova penna Xiaomi Focus Pen, che dispone di 8.192 livelli di pressione e presenta un sampling rate di 240Hz. La latenza è stata ridotta a 5ms, per un passo in avanti non di poco conto rispetto alla precedente generazione. Per il resto, al momento in cui scriviamo Xiaomi non ha reso note esattamente tutte le specifiche del tablet, ma potreste voler fare riferimento direttamente ai canali ufficiali per maggiori dettagli.