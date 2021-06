Xiaomi, si parla già di Redmi Note 11: giungerà con schermo OLED?

Xiaomi continua a lavorare sul sub-brand Redmi: dopo avere chiesto feedback all’utenza in vista del lancio di Redmi K50, ora la società sembrerebbe essere all’opera anche sulla serie Redmi Note 11. Tramite il social network cinese Weibo, infatti, si è discusso della possibile dotazione di uno schermo OLED.

Esattamente come nel caso delle ultime indiscrezioni riguardanti Redmi K50, è stato lo staff Xiaomi a raccogliere opinioni e desideri dei fan del brand, magari già possessori di Redmi Note 10. Nello specifico, è stato il Presidente di Xiaomi Group China e General Manager di Redmi Brand, Lu Weibing, a pubblicare un post in cui ha chiesto agli internauti le sorprese volute su Redmi Note 11.

Tra le idee più popolari, protagoniste di questa notizia, sono apparse dunque la dotazione di schermi OLED anziché LCD o AMOLED: se il primo tipo di pannello è infatti di notevole qualità e non si è mai visto in un Redmi Note precedente, lo standard LCD è da tempo consolidato nella versione cinese del dispositivo mobile, mentre i pannelli AMOELD sono già stati utilizzati nel caso della serie Redmi 10X e nella versione globale della gamma Redmi Note. I fan cinesi di quest’ultima serie, però, ora vorrebbero il passaggio allo schermo OLED.

Sebbene storicamente Lu Weibing abbia risposto positivamente alle richieste del pubblico, lasciando dunque pensare che ci sia una buona possibilità di vedere Redmi Note 11 giungere con display OLED non solo in Cina ma anche altrove, non è da escludersi l’implementazione di schermi AMOLED che, anche se sanno da “già visto”, sono sempre apprezzatissimi dagli utenti.

Intanto Xiaomi sembrerebbe all’opera anche su altri 13 smartphone, come lascia pensare la nuova versione del firmware MIUI rilasciata al pubblico.