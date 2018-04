Xiaomi parla sempre più italiano, aperto anche il sito web ufficiale!

Xiaomi guarda sempre più all'Italia. Il popolare marchio di cellulari cinese, infatti, già da qualche mese ha annunciato in via ufficiale l'approdo nel nostro paese dei propri dispositivi, i quali a loro volta erano già disponibili da qualche settimana su Amazon.

Nella giornata di ieri, però, il colosso asiatico ha annunciato l'apertura ufficiale del sito web italiano, raggiungibile attraverso questo indirizzo. Il portale si va ad affiancare alla Mi Community Italiana, disponibile qui e che si prepone l'obiettivo di fare da luogo di aggregazione per tutti i (numerosi) fan del marchio Mi.

Tornando al sito web ufficiale, come quelli di altre società, anche la controparte di Xiaomi è una vera e propria vetrina per tutti i prodotti disponibili in Italia.

Ad esempio, è possibile scoprire le schede tecniche dei Redmi 5 Plus, Redmi 5 e Redmi 5A, oltre che di quelli che sono descritti da Xiaomi come "prodotti chiave", vale a dire Mi Electric Scooter, Mi Band 2, Mi Box ed Mi Body Composition Scale.

Chiaramente, non è possibile acquistare direttamente dal sito web Xiaomi i prodotti: in ogni scheda tecnica, però, è disponibile il pulsante "dove acquistarlo" in cui sono elencati i punti vendita Mi in cui è possibile acquistare i vari prodotti della società dell'ex Google Hugo Barra.