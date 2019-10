Xiaomi, la parola passa a voi: volete la lavastoviglie smart in Italia?

Finanziata originariamente tramite la piattaforma asiatica di crowdfunding Youpin, la lavastoviglie smart ufficiale di Xiaomi ha riscosso molto successo in Cina. Questo prodotto dispone anche di una piccola parte italiana, visto che la pompa idraulica è fornita da Weike. Perché allora non portare questo prodotto nel nostro Paese?

Ebbene, come scritto dall'azienda cinese sul suo sito ufficiale, Xiaomi è indecisa se portare o meno questo prodotto in Italia e ha quindi deciso di coinvolgere l'utenza attraverso un breve sondaggio (che potete trovare collegandovi alla relativa pagina su Google Form). Le domande proposte sono 9 e per rispondere e inviare il questionario anonimo sono necessari solamente pochi secondi.

Per quanto riguarda il prodotto in sé, stiamo parlando del modello che in madrepatria viene chiamato Yunmi Smart Dishwasher. Parlando delle caratteristiche, la variante cinese monta una pompa idraulica in grado fornire un flusso d'acqua ad alta pressione fino a circa 10 ATM. Il sistema di lavaggio è da tre dimensioni e si arriva fino a 70 gradi centigradi. Non manca un sistema di asciugatura al termine del lavaggio.

La caratteristica peculiare del prodotto, realizzato dall'azienda controllata Yunmi, risiede nel fatto che la lavastoviglie può essere controllata interamente tramite un'apposita applicazione per smartphone. Questo significa che è possibile gestire i vari programmi di lavaggio anche da remoto. In Cina il prezzo è fissato a 2499 yuan (circa 320 euro).