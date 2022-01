Xiaomi è partner del Fashion Film Festival Milano 2022, dal 14 Gennaio

Nuovo anno e nuovi progetti per Xiaomi, che si riconferma brand attento e partecipe a favore del mondo artistico e culturale italiano. Il leader mondiale della tecnologia annuncia infatti la partnership con il Fashion Film Festival Milano, l’evento italiano di respiro internazionale che da oggi fino al 18/1, celebrerà l'unione tra moda e cinema.

Fondato e diretto da Costanza Cavalli Etro e realizzato in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE-Agenzia, il festival, giunto alla sua ottava edizione, presenta un format ibrido, digitale e in presenza che permetterà di mostrare al pubblico il mondo della moda in un’altra veste, non più solo come celebrazione delle più rinomate maison di moda ma anche come sistema attento ai grandi temi sociali, attraverso il linguaggio cinematografico.

Con questa nuova collaborazione, Xiaomi conferma, coerentemente con il percorso intrapreso nel 2021, il suo ruolo di promotore dell’arte e della creatività, posizionandosi come brand sempre più coinvolto in progetti di alto valore culturale all’insegna dell’innovazione, da sempre cuore pulsante dell’azienda.

FFFMilano 2022, infatti, propone dal 2014 un format che trasforma l’occasione in un incubatore di giovani talenti emergenti accompagnati dai grandi nomi della moda internazionale e della regia. Già inseritasi nel mondo della moda, e precedentemente in quello del cinema e dell'arte, Xiaomi affianca ora il mondo del fashion film inclusivo che dà spazio a tutti, soprattutto ai giovani.

“Il cinema e l’arte figurativa in generale hanno segnato le tappe più importanti del nostro percorso come brand in Italia quindi questa nuova partnership con Fashion Film Festival Milano, considerata una delle più importanti piattaforme internazionale di incontro culturale a favore dello scambio di idee, stili ed espressioni artisitiche provenienti da tutto il mondo, sicuramente è un’evoluzione naturale di un percorso iniziato quasi due anni fa - ha dichiarato Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia. “Sono certo che questa collaborazione possa dare vita a nuove idee e possa valorizzare il talento e la creatività di tanti giovani”.

Come parte della partnership con Fashion Film Festival Milano, Xiaomi sarà partner dell'evento "Elio Fiorucci - Free Spirit", una Film Premiere e proiezione speciale del documentario dei registi Andrea Servi e Swan Bergman che si svolgerà nel mese di febbraio presso Triennale Milano Teatro.