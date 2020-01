Xiaomi, partono sull'Mi Shop i Saldi Invernali: sconti anche su smartphone

E' partito sull'Mi Shop ufficiale di Xiaomi il primo round dei saldi invernali, che si concluderà il prossimo 19 Gennaio. Il negozio ufficiale della società cinese propone un'ampia gamma di sconti su tantissimi prodotti, tra cui anche diversi smartphone.

Lo Xiaomi Mi Note 10, nella configurazione con 6GB di RAM e 128GB di storage può essere acquistato a 549,90 Euro, inserendo il codice "Note10" nel carrello al momento dell'acquisto. La promozione prevede anche il regalo di Xiaomi Mi Band 4.

In sconto anche Mi 9T Pro da 6GB + 128GB, a 359,90 Euro, per un risparmio di 90 Euro dai 449,90 Euro precedenti, mentre Redmi Note 8 Pro da 6+128GB passa a 249,90 Euro, 50 Euro in meno dai 299,90 Euro di listino.

Tra le offerte troviamo però anche il Redmi Note 7 a 179,90 Euro, mentre il Redmi 7A passa ad 89,90 Euro, un prezzo che garantisce un risparmio di 30 Euro rispetto ai 119,90 Euro.

Anche i prodotti dell'ecosistema Xiaomi: su Mi Box S è garantito un risparmio di 10 Euro ed è disponibile a 59,99 Euro , mentre la powerbank wireless da 10000mAh passa a 39,99 Euro, anche in questo caso 10 Euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Per la lista completa dei prodotti in offerta vi rimandiamo alla pagina ufficiale.