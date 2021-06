Xiaomi pensa a tutta la casa: ecco il copri water Tinymu Pro-H con 8 modalità di pulizia

Il mondo della domotica e dei prodotti tech in toto per la casa non comprende solamente elettrodomestici, televisori, luci, allarmi e altri beni più noti al pubblico. In Giappone da lungo tempo in tale categoria rientrano anche prodotti come i copri water, tra i quali recentemente è apparso sul mercato un nuovo modello firmato Xiaomi.

Il colosso cinese ha infatti concluso la campagna per il nuovo Tinymu Smart Toilet Cover Pro-H tramite lo store Xiaomi YouPin. Ma cos’ha di particolare questo copri water? Come riportato anche da Gizmochina, presenta innanzitutto la capacità di elettrolizzare l’acqua con acido ipocloroso per sterilizzare la superficie con una copertura del 99% contro Escherichia coli e Staffilococco aureo; inoltre, l’acqua sterilizzata può poi essere ripristinata in acqua naturale così da non riversarsi nell’ambiente recando danni.

O ancora, all’apertura del coperchio Tinymu Smart Toilet Cover Pro-H avvia la pre-umidificazione tramite spruzzatura multidirezionale per impedire che lo sporco si attacchi alla superficie durante lo scarico. Il vero punto di forza, però, sono le otto modalità di pulizia: troviamo quella per bambini, quella regolare, la pulizia massaggiante, selettiva e persino una funzione SPA, assieme ad altre feature minori. Non mancano poi la de-odorizzazione e la funzione riscaldante fino a 50 gradi. Niente male, no?

Il prezzo ovviamente non è da sottovalutare, dato che si parla di 128 Euro al cambio; per un prodotto così, però, sebbene sia insolito nel mercato italiano si tratta di un prezzo niente male. Per il futuro si prospetta una rivendita su Aliexpress, con spedizione anche in Italia.

Intanto Xiaomi è al lavoro anche su nuovi prodotti come la ricarica rapida a 200W e nuovi smartphone pieghevoli più economici, attesi per il lancio assieme ai primi modelli di casa Oppo e Vivo.