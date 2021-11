Xiaomi pensa a un Mi MIX con schermo pieghevole a conchiglia: quando arriverà?

Lo smartphone pieghevole Xiaomi Mi MIX Fold presentato lo scorso marzo è ancora in attesa di un sequel ufficiale, di cui non si è parlato molto negli ultimi mesi, ma anche di un “fratello” con design a conchiglia per controbattere direttamente al duo di casa Samsung. Arriverà anche quello assieme al Mi MIX Fold 2?

Qualche primo indizio al riguardo giunge tramite il solito tipster cinese Digital Chat Station, ripreso anche da Gizchina giusto nelle ultime ore. Secondo lui, Xiaomi starebbe testando uno smartphone con schermo pieghevole a conchiglia con design che riprende i già iconici Samsung Galaxy Z Flip3 e Motorola RAZR 5G, solamente con schermo dalle dimensioni ridotte per garantire un utilizzo semplificato e maggiore facilità nel suo trasporto in tasca. Del resto, difficilmente la società cinese lancerà jeans pensati appositamente per i foldable come ha fatto Samsung con Dr. Denim per lo Z Flip 3.

Sarà interessante capire se questo presunto “Xiaomi Mi MIX Flip” adotterà qualche compromesso tecnico per garantire l’accessibilità a utenti che non intendono spendere quote particolarmente elevate per accedere al mondo dei foldable. DCS afferma che tale smartphone adotterà sempre componenti di fascia alta: schermo OLED con refresh rate elevato e chipset ammiraglia di Qualcomm o MediaTek dovrebbero essere un must, ma si tratta pur sempre di indiscrezioni da considerare con una certa cautela. Al momento mancano anche dettagli sulla data di lancio, sebbene si possa prevedere una presentazione assieme a Mi MIX Fold 2 tra fine 2021 e inizio 2022. Insomma, meglio attendere i dettagli ufficiali da parte di Xiaomi.

Proprio a proposito della società cinese, il nuovo Xiaomi 12 dovrebbe debuttare con Snapdragon 898.