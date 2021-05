Xiaomi pensa ai telefoni modulari: brevettato smartphone che si divide in tre pezzi

Xiaomi in questo periodo sembrerebbe essere al lavoro su tante, nuove tecnologie per i suoi smartphone. Dopo avere visto il brevetto della fotocamera che ruota sotto al display, ora è il momento di parlare di un altro documento che tratta un sogno di molti appassionati di tecnologia: uno smartphone modulare.

A scovarlo in rete sono stati i colleghi di LetsGoDigital assieme a Jermaine Smit (Concept Creator) che, come spesso accade in questi casi, hanno dedicato il loro tempo anche a creare dei render come quello che vedete in copertina. Secondo i brevetti depositati nel febbraio 2020 presso lo United States Patent and Trademark Office (USPTO) e pubblicati a fine aprile 2021, il colosso cinese avrebbe pensato a uno smartphone composto da tre pezzi distinti, tre moduli che ospitano ciascuno una parte diversa del dispositivo poi collegate tra loro con un sistema di guide scorrevoli.

Nello specifico, la fotocamera e le schede dei circuiti chiave sarebbero alloggiate nel modulo superiore, mentre la batteria si troverebbe nel modulo centrale e, infine, il modulo inferiore ospita il sistema I / O e un altoparlante per completare la classica forma dello smartphone. Inoltre, almeno due di questi moduli conterrebbero il display principale; quando le tre parti sono collegate, dunque, risulta esattamente come un dispositivo mobile tipico.

Potrebbero esserci moduli fotocamera diversi, display posteriori, batterie più capienti, schermi più performanti. È proprio questa la bellezza degli smartphone modulari: la possibilità di scegliere quali componenti avere, quali fattori potenziare pagando prezzi maggiori e quali invece lasciare a un “livello base” spendendo meno. Un beneficio fondamentale, come possiamo vedere anche con Fairphone 3 Plus, riguarda le riparazioni e la longevità del dispositivo, ma bisogna anche sottolineare come altri colossi come Google e LG hanno provato a creare smartphone modulari senza successo.

Certamente, trattandosi di un brevetto non ci sono certezze riguardo il lancio di un dispositivo modulare da parte di Xiaomi, eppure si tratta di un progetto che fa gola a molti utenti e OEM. Diventerà realtà? Sarà solo il tempo a dircelo.

Intanto Xiaomi sta pensando al rilancio di Redmi Note 8 in una versione 2021.