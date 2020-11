Xiaomi perché si chiama così? Ce lo spiega direttamente il CEO

A volte ci si chiede perché un’azienda si chiami in un certo modo, specialmente se si tratta di nomi d’origine straniera. Un caso piuttosto noto è quello di Xiaomi, brand cinese sempre più apprezzato anche in Italia, di cui solo nelle ultime ore il CEO Lei Jun ha spiegato come è nato il nome. Spoiler: c’entra il riso.

Stando a quanto riportato anche da GizChina, Lei Jun ha dichiarato che al momento della fondazione della società il team di investitori ha discusso su nomi come “Red Star” (Stella Rossa), “Red Pepper” (Pepe Rosso) e “Black Rice” (Riso Nero), abbandonandoli poi quando egli stesso pensò a una frase da lui molto gradita: “Il Buddha vede un chicco di riso con lo stesso significato del Monte Meru”. Insomma, il riso doveva esserci in qualche modo nel nome.

È stato l’investitore Liu Qin, poi, a riprendere il famoso cereale tanto coltivato nei paesi asiatici per aggiungere “Internet è intrinsecamente evasivo. Non prendiamo il grande ma il piccolo. Chiamiamolo Xiaomi!”, un nome che è subito piaciuto a tutti. L’idea diffusa era che la società doveva partire da un nome umile per poi ascendere tra le grandi compagnie del mondo tech come Apple, Google o la connazionale Huawei, seguendo la politica del “lavorare sodo per ottenere il massimo”.

Questo motto alla base del lavoro di Xiaomi ha portato infine l’azienda a crescere per davvero: non solo è preferito in Italia, come detto prima, ad altri marchi come Huawei, ma è pure il terzo produttore di smartphone al mondo nel Q3 2020, diventando ufficialmente un brand preferito rispetto al gigante di Cupertino Apple.