Xiaomi, i piani per i prossimi dieci anni: parola del fondatore Lei Jun

In occasione del decimo anniversario di Xiaomi, il CEO Lei Jun ha parlato della visione dell'azienda per quanto riguarda il prossimo decennio.

Riportiamo di seguito il comunicato stampa inviatoci da Xiaomi, che comprende una lettera a firma Lei Jun, fondatore di Xiaomi.

Comunicato stampa: Il 16 agosto ricorrevano rispettivamente il 9° e il 10° compleanno del primo smartphone Xiaomi e del sistema operativo MIUI di prima generazione. Per questo giorno particolare, Lei Jun, Founder, Chairman e CEO di Xiaomi, sceglie di condividere alcuni importanti annunci riguardanti il prossimo decennio attraverso una lettera aperta ai colleghi.

"In primo luogo, nel corso del prossimo decennio, Xiaomi presenterà un'evoluzione della propria strategia di base 'Smartphone x AioT'.

Fin dall'inizio, il nostro sogno è stato quello di 'realizzare i migliori telefoni al mondo e venderli a metà prezzo, in modo che tutti se li possano permettere'.

Negli ultimi dieci anni, il nostro business si è concentrato principalmente sugli smartphone. Nel prossimo futuro, tra i dispositivi smart personali con le dimensioni più significative del mercato, gli smartphone continueranno a fungere da hub personale e mobile, per tutti. Un centro di controllo con il quale tutti interagiscono frequentemente, e un compagno per tutti. Gli smartphone sono fondamentali per il nostro successo e rappresentano una pietra miliare del nostro modello di business.

A tal proposito, voglio invitare ogni collega Xiaomi a mostrare massimo coraggio e determinazione, due valori necessari per conquistare questo campo di battaglia. Nel frattempo, il nostro business AIoT ruoterà attorno agli smartphone per costruire un ecosistema per lo smart living, amplificando così la portata della nostra azienda.

Man mano che la connettività intelligente si integrerà maggiormente nella nostra vita quotidiana, la nostra strategia di base 'Smartphone x AIoT' godrà di benefit sinergici. La relazione tra il nostro core business degli smartphone e l'ecosistema AIoT sarà reciprocamente vantaggiosa, portando cambiamenti simbiotici al di là dei benefici incrementali. Il nostro business AIoT aiuterà così il nostro business degli smartphone ad espandersi in più scenari applicativi, conquistando il cuore di un maggior numero di utenti e creando, alla fine, dei fossati economici per il nostro modello di business. Questo permetterà veramente a tutti nel mondo di godere di una vita migliore attraverso la tecnologia e ci consacrerà leader del modo di vivere del futuro.

In secondo luogo, i 'tre principi guida' ai quali ci atterremo nel prossimo decennio.

Dai nostri primi giorni di vita fino a diventare la più giovane azienda Fortune Global 500, abbiamo compiuto un miracolo dopo l'altro. Di fronte al prossimo decennio, in un momento in cui il mondo si trova ad affrontare molte incertezze e noi ci troviamo di fronte a questioni irrisolte oltre che a una concorrenza agguerrita, come possiamo andare avanti e prosperare?

Pochi giorni fa, nel mio discorso pronunciato in celebrazione del decimo anniversario dell'azienda, ho sottolineato che ci atterremo in modo risoluto a 'tre principi guida':

Non smetteremo mai di esplorare e innovare, e porteremo a tutti le tecnologie più innovative;

Continueremo ad offrire prodotti con il miglior rapporto qualità-prezzo;

Cercheremo di realizzare i prodotti più cool.

Siamo fermamente convinti che, a prescindere da tutto, la spinta verso l'innovazione sarà sempre il prerequisito per la competitività di Xiaomi; offrire prodotti sorprendenti a prezzi accessibili e onesti è una strategia 'evergreen' in tutti i cicli economici; e realizzare i prodotti più cool è insito nella nostra cultura ingegneristica. Questi tre principi garantiscono una crescita di alta qualità di Xiaomi e rappresentano il nostro manifesto per il prossimo decennio.

In terzo luogo, nel prossimo decennio, saremo di nuovo una start-up grazie a un 'Partnership Program' e un 'New Decade Entrepreneur Program'.

Fin da subito, Xiaomi ha creato una cultura da start-up e di partnership. Nell'ultimo decennio, abbiamo attirato molti talenti, dando vita a un team diligente e altamente preparato, che ha favorito la nostra rapida crescita con notevoli risultati lungo il percorso.

Nel prossimo decennio, torneremo a essere una start-up e arricchiremo continuamente il nostro pool di talenti per formare team sempre più imbattibili. Con questo forte senso di appartenenza e dedizione, trasmetteremo la nostra cultura ingegneristica, i nostri valori fondamentali di sincerità e passione e le nostre chiavi del successo nell'era di internet - Dedizione, Perfezionismo, Passaparola e Agilità. Questi talenti porteranno Xiaomi a raggiungere in futuro altre aree inesplorate e a continuare a realizzare i nostri sogni.

Di conseguenza, stiamo ampliando il nostro team di partner includendo colleghi eccellenti con un forte senso del dovere, un grande senso di responsabilità, che vantano risultati e prestazioni imbattibili e un elevato riconoscimento della cultura e dei valori fondamentali di Xiaomi, per condividere insieme i benefici e rischi.

Di seguito, i nuovi membri del partner team che hanno da poco prestato giuramento e ufficialmente iniziato a lavorare:

Mr. Wang Xiang, President of Xiaomi Group, entrato in azienda a luglio 2015.

Mr. Chew Shou Zi, Senior Vice President of Xiaomi Group, e President of International, in azienda da luglio 2015.

Mr. Zhang Feng, Vice President of Xiaomi Group, Chief of Staff, e Chairman of the Group Procurement Committee, entrato in azienda a settembre 2016.

Mr. Lu Weibing, Vice President of Xiaomi Group, President of China Business, e General Manager of Redmi, in azienda da gennaio 2019.

Il nuovo Partnership Program non è solo un organo decisionale a livello corporate, ma rappresenta un'eredità della cultura e dei valori dell'azienda, oltre che della sua Internet mindset. Grazie all'ingresso di nuovi partner, saremo in grado nei prossimi 10 anni di migliorare le nostre competenze gestionali più importanti, accrescendo la nostra capacità strategica e la vitalità operativa. Oltre ai cinque partner sopra citati, ne abbiamo nominati altri quattro, questo team di nove persone sarà un motore che spingerà l'azienda sempre più avanti e sempre più in alto.

In aggiunta al 'Partnership Program', abbiamo anche avviato il 'New Decade Entrepreneur Program'. Un totale di 100 colleghi altamente preparati, con grandi potenzialità, che vantano le migliori prestazioni e che rappresentano la mission, la vision e i valori fondamentali di Xiaomi, saranno selezionati e premiati con un incentivo per imprenditori alle prime armi, volto a incoraggiarli a dedicarsi con spirito imprenditoriale per portare l'azienda a nuovi livelli nel prossimo decennio.

Un famoso proverbio dice: 'Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare lontano, corri insieme a qualcuno'. Dobbiamo essere coerenti nell'introdurre, individuare e coltivare nuovi talenti per formare un team capace, ambizioso, potente e responsabile, ponendo le basi per la nostra continua crescita. Offriremo a tutti i talenti, indipendentemente dal livello, la libertà di crescere e l'opportunità di venire ricompensati, in modo che ogni collega possa esprimere al meglio tutto il suo potenziale.

Nel prossimo decennio, siamo certi che il cammino di successo di Xiaomi sarà fortemente determinato da questa nuova ondata di talenti.

Cari colleghi, dobbiamo credere in noi stessi, e dare il massimo per fare in modo che nel futuro le nostre speranze e i nostri sogni si possano avverare!".