Xiaomi fa il pieno: arrivano in Italia in nuovi Robot Vacuum, Smart Air Fryer e Pad 6

Dopo avervi svelato l'elenco completo degli appuntamenti di maggio 2023 a Casa Xiaomi a Milano, il colosso cinese ha tenuto oggi un altro evento nel capoluogo lombardo. Infatti, in occasione del Discover Xiaomi 2023, l'azienda ha lanciato tantissimi prodotti per l'AiOT. Vediamo insieme i principali.

Partiamo con la nuova lineup di Xiaomi Robot Vacuum, che comprende i Robot Vacuum X10, S10, S10+, E10, S12 ed E12. Con una linea di prodotti così ampia, tutti gli utenti potranno trovare un aspirapolvere robot adatto a loro e capace di soddisfare ogni esigenza sia in termini di controllo da remoto che per quanto riguarda il prezzo. La proposta di quest'anno di Xiaomi, infatti, va dalla fascia entry-level a quella Premium, promettendo dispositivi per tutte le tasche.



Xiaomi Robot Vacuum X10 è dotato di una batteria da ben 5.200 mAh, con 180 minuti di autonomia assicurati dal produttore cinese. L'aspirapolvere viene abbinato ad una stazione base intelligente e ha una potenza di aspirazione di 4.000 Pa, perfetti per ogni pavimentazione. Il prezzo del Robot Vacuum X10 è di 599,99 Euro, ma potrete acquistarlo dal 22 al 28 maggio al prezzo early bird di 449,99 Euro sui siti web di Amazon e Mediaworld.



La linea S di Robot Vacuum di Xiaomi viene invece ampliata dagli aspirapolvere robot S10, S10+ e S12, dotati di tecnologia LDS per la pianificazione dei percorsi di pulizia efficiente, indipendentemente dalle dimensioni e dalla configurazione dell'abitazione. I due Robot Vacuum E10 ed E12, invece, completano la linea E di Xiaomi, e si posizionano come alternative estremamente sottili, perfette per pulire il pavimento sotto mobili e divani.



Dopo il lancio di Xiaomi Electric Scooter 4 Pro e Ultra, il colosso della tecnologia cinese presenta oggi Xiaomi Electric Scooter 4 e 4 Lite, rispettivamente con motore da 600 W e da 300 W e capaci di raggiungere una velocità fino a 20 km/h. La capacità dei due scooter è di 7.650 mAh e di 5.200 mAh, mentre la loro autonomia arriva a 35 e 20 chilometri. Xiaomi Electric Scooter 4 costerà 549,99 Euro, mentre il modello 4 Lite costerà 449,99 Euro: le vendite dei due prodotti inizieranno il 12 giugno, ma i loro preordini si apriranno oggi, lunedì 22 maggio, sul Mi Store.



Xiaomi continua poi le sue incursioni culinarie con l'annuncio della Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L, una friggitrice ad aria che supera l'ottima Xiaomi Smart Air Fryer (se volete saperne di più, potete leggere la nostra recensione di Xiaomi Smart Air Fryer 3,5L) pur mantenendone lo stesso design minimale ed elegante. Anche la versione da quattro litri della friggitrice può facilmente essere controllata da Xiaomi Home, e sarà venduta al prezzo di 159,99 Euro presso i principali rivenditori e nei Xiaomi Store.



Dopo l'annuncio di Xiaomi Pad 6 in Cina dello scorso aprile, la compagnia svela oggi che il suo nuovo tablet è in arrivo anche in Italia. Xiaomi Pad 6 ha un SoC Snapdragon 870 e uno schermo LCD LTPS da 11" con risoluzione WQHD+ e refresh rate fino a 144 Hz. Il design del dispositivo è un unibody più sottile e leggero rispetto ai predecessori, in cui troviamo incastonata una fotocamera principale da 13 MP e una frontale da 8 MP. Al momento, sfortunatamente, non sappiamo precisamente quando Xiaomi Pad 6 arriverà in Italia e a che prezzo.