Xiaomi Play: trapela online il primo video hands on

Nelle ultime settimane sono comparsi online parecchi rumor relativi al presunto successore del flagship low-cost Xiaomi PocoPhone F1, smartphone che ha convinto sin da subito critica e pubblico soprattutto per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo. Ebbene, oggi è trapelato online il primo video hands on, che ci mostra da vicino Xiaomi Play.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai soliti colleghi di Gizchina, questo smartphone verrà presentato ufficialmente domani 24 dicembre 2018, perlomeno per quanto riguarda la variante destinata al mercato cinese.

Stando alle ultime indiscrezioni emerse online, Xiaomi Play monta un display da 5.84 pollici con risoluzione Full HD+, notch "a goccia" e supporto al riconoscimento facciale e un processore MediaTek Helio P70. Quest'ultimo SoC è finora stato utilizzato solamente da Realme U1 e deve ancora dunque dimostrare al 100% le sue potenzialità. Per questo motivo, in molti sono curiosi di vedere cosa potrebbe fare la società cinese in tal senso. Tuttavia, alcune fonti descrivono che il nuovo flagship low-cost potrebbe anche disporre di un processore Helio P80 o P90. Staremo a vedere. Sotto la scocca dovremmo trovare anche 6GB di RAM, 64/128GB di memoria interna e una batteria da 3000 mAh. Insomma, non ci resta che attendere qualche ora per scoprirne di più.