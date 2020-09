Xiaomi POCO F2 Pro in offerta a prezzo super su Amazon Italia!

Oggi è una "giornata calda" per Xiaomi. Infatti, l'azienda cinese ha ufficializzato svariati prodotti, compresa la nuova serie Mi 10T. Tuttavia, non vi stiamo per parlare di un altro reveal, bensì di un'offerta legata proprio a Xiaomi. Infatti, rimaniamo in campo smartphone, ma ci spostiamo su una promozione relativa a POCO F2 Pro.

I più attenti tra di voi si ricorderanno che qualche mese fa il succitato prodotto veniva proposto a 499,90 euro sul sito ufficiale. Inoltre, il prezzo di lancio per il nostro Paese era pari a 599,90 euro. Adesso, invece, Amazon Italia ha fatto crollare il prezzo, proponendo lo smartphone a 354,90 euro tramite rivenditori. Il modello coinvolto è quello che dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, mentre la colorazione disponibile a questo prezzo è quella Electric Purple.

In parole povere, il costo di POCO F2 Pro è passato, in pochi mesi da 599,90 euro a 354,90 euro. Questo significa che c'è stato un calo di 245 euro. Insomma, adesso lo smartphone viene venduto a un prezzo niente male, che potrebbe fare gola anche a coloro che ritenevano che il prezzo fosse troppo elevato al lancio.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare il dispositivo sui portali ufficiali di MediaWorld e Unieuro, mentre abbiamo notato che POCO F2 Pro viene venduto a 399,90 euro sul sito ufficiale. Anche quest'ultimo prezzo può risultare interessante. Insomma, sembra essere un buon periodo per mettere le mani sul prodotto.