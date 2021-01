Xiaomi, POCO X3 NFC in offerta sotto i 200 euro per la versione 64GB

Non c'è solamente Samsung Galaxy S20+ in offerta in questi giorni per quel che concerne il mondo degli smartphone. Infatti, Xiaomi ha deciso di avviare una promozione interessante relativa alla variante da 64GB dello smartphone POCO X3 NFC.

In particolare, il dispositivo viene proposto a 199,90 euro. In realtà l'offerta è già attiva da un po' di tempo sul sito ufficiale di Xiaomi, dato che l'avevamo segnalata nel contesto della guida ai migliori smartphone sotto i 200 euro a gennaio 2021. Vista la scritta "Offerta Del Giorno" presente sul portale ufficiale dell'azienda cinese, pensavamo che il prezzo sarebbe salito di lì a poco. Invece, tornando sul sito ufficiale nella giornata di oggi 17 gennaio 2021, ci siamo accorti che la promozione è ancora valida.

In precedenza il prezzo di questa variante del dispositivo era pari a 229,90 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 30 euro. Le colorazioni messe in offerta da Xiaomi sono quelle Cobalt Blue e Shadow Gray. Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online che vendono smartphone, ci siamo accorti del fatto che i rivenditori di Amazon Italia propongono questo modello a 206 euro. Non siamo invece riusciti a trovare il prodotto né sul sito Web ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro.

Per il resto, vi segnaliamo che anche la variante da 128GB di memoria interna è in sconto. Infatti, quest'ultima viene venduta in questi giorni a un prezzo di 229,90 euro mediante il sito ufficiale di Xiaomi. Inoltre, su Amazon Italia è attiva un'offerta temporale che propone POCO X3 NFC (128GB) a 239,90 euro.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per mettere le mani sullo smartphone. Se volete approfondire quest'ultimo, potete farlo mediante la nostra recensione di POCO X3 NFC (pubblicata a fine settembre 2020).