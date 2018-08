Xiaomi PocoPhone F1 in Italia dal 30 Agosto a partire da 329 Euro

A qualche giorno di distanza dalla presentazione ufficiale, sono finalmente stati resi ufficiali i prezzi ufficiali di PocoPhone F1, lo smartphone attraverso cui Xiaomi si prefigge l'obiettivo di abbassare i prezzi dei top di gamma.

Ed è proprio questo concetto che è racchiuso all'interno del marchio, come affermato da Jai Mani, head of product di Poco Global, il quale ha dichiarato come la "parola POCO sta per 'un pò'. Crediamo, infatti, nel pensiero starting small but dreaming big. Come piccola realtà all’interno di Xiaomi, POCOPHONE può partire da zero, focalizzandosi su quei prodotti e tecnologie che contano davvero. Questo è il motivo per cui abbiamo realizzato uno smartphone che offre prestazioni incredibili, concentrandosi su innovazioni fondamentali, che possono attrarre gli appassionati di tecnologia".

Come vi abbiamo raccontato nel nostro pezzo di anteprima, sul mercato arriveranno due varianti. Sul mercato arriverà infatti un modello con 6 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna, al prezzo italiano di 329 Euro comprensivo di cover in policarbonato Graphite Black, mentre il modello con 128 gigabyte di memoria costerà 399 Euro. I due PocoPhone F1 in questione saranno disponibili dal 30 Agosto presso i Mi Store autorizzati, Unieuro, Mediaworld, Trony, Expert e Euronics.

Discorso radicalmente diverso per l'Armoured Edition con DuPoint Kevlar, caratterizzata da una scocca posteriore realizzata in Kevlar da Dupont, resistente al calore, che sarà disponibile solo successivamente insieme alle versioni Steel Blue e rosso.