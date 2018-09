Xiaomi PocoPhone F1: presto in arrivo l'update ad Android 9 Pie?

Come ben saprete, il passaggio di su GeekBench di uno smartphone svela quasi sempre nuove informazioni sul dispositivo coinvolto. E' il caso del già lanciato Xiaomi PocoPhone F1, che però si è fatto vedere in un modello montante Android 9.0 Pie.

Potete vedere il tutto qui sotto, dove tra le varie informazioni si legge chiaramente "Android 9". Sembra, dunque, che il nuovo major update del robottino verde arriverà presto su PocoPhone F1. D'altronde, Xiaomi l'aveva promesso già al momento dell'annuncio.

Vi ricordiamo che Xiaomi Pocophone F1 monta un display IPS LCD da 6,18 pollici con risoluzione Full HD+, notch e aspect ratio 18,7:9, che dovrebbe garantire buoni angoli di visione. Il piatto forte, però, è sicuramente sotto la scocca, dove troviamo un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 845, una GPU Adreno 630, 6/8GB di RAM e 64/128/256GB di memoria interna.

Troviamo poi una dual camera posteriore da 12MP + 5MP che dispone di Flash LED, stabilizzazione elettronica e le solite funzioni ad essa legate, come quella per migliorare l'effetto bokeh. La fotocamera anteriore invece è contenuta all'interno del notch e dispone di un sensore da 20MP, senza flash. La batteria è da 4000 mAh con Quick Charge 3.0. Non mancano tutte le connettività del caso, dal 4G LTE al Wi-Fi a/c dual-band passando per il Bluetooth 5.0, per il Dual SIM e per la porta USB Type-C. Il prezzo di partenza in Italia è di 329 euro.

Restate sintonizzati qui sulle pagine di Everyeye Tech, la recensione di PocoPhone F1 arriverà presto!