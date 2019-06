Xiaomi PocoPhone F1 al prezzo più basso di sempre online: ecco i dettagli dell'offerta!

Finora la maggior offerta legata a Xiaomi PocoPhone F1 era stata quella di Amazon Italia, ma adesso quest'ultima è stata ampiamente superata da una nuova promozione appena comparsa online.

Infatti, Xiaomi PocoPhone F1 viene ora venduto a un prezzo di appena 199 euro su Coop Online. Questo significa che è possibile sia farsi a spedire il prodotto a casa che prenotarlo tramite il sito e andarlo a ritirare in negozio. I metodi di pagamento sono molteplici e comprendono anche l'account PayPal e il contrassegno (pagamento in contanti in negozio). La promozione è valida, salvo esaurimento scorte, fino al prossimo 30 giugno e permette anche di ottenere 199 punti sulla carta Socio Coop. Non è chiaro quante unità siano messe a disposizione per quest'offerta e vi consigliamo quindi di affrettarvi nel caso siate interessati.

Per quanto riguarda lo smartphone, la versione di cui stiamo parlando è quella con 6GB di RAM e 64GB di memoria interna. Per il resto, Xiaomi Pocophone F1 monta un display IPS LCD da 6,18 pollici con risoluzione Full HD+, notch e aspect ratio 18,7:9, che dovrebbe garantire buoni angoli di visione. Il piatto forte, però, è sicuramente sotto la scocca, dove troviamo un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 845 e una GPU Adreno 630.

Troviamo poi una dual camera posteriore da 12MP + 5MP che dispone di Flash LED, stabilizzazione elettronica e le solite funzioni ad essa legate, come quella per migliorare l'effetto bokeh. La fotocamera anteriore invece è contenuta all'interno del notch e dispone di un sensore da 20MP, senza flash. La batteria è da 4000 mAh con Quick Charge 3.0. Non mancano tutte le connettività del caso, dal 4G LTE al Wi-Fi a/c dual-band passando per il Bluetooth 5.0, per il Dual SIM e per la porta USB Type-C. Per tutti i dettagli del caso, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Xiaomi PocoPhone F1.