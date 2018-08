Xiaomi Pocophone F1 vittima dei leak: primo video unboxing e data di lancio

Ormai non esiste un singolo smartphone che non sia vittima degli spietati leaker. Basti pensare a Samsung Galaxy Note 9, di cui sapevamo già tutto giorni prima della presentazione. Ora è il turno di Xiaomi Pocophone F1, con la comparsa online del primo video unboxing e della data di lancio.

A livello di caratteristiche tecniche, si vocifera di uno Xiaomi Pocophone F1 montante un display IPS LCD da 5,99 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon 845, 6GB di RAM, una dual camera posteriore da 12MP + 5MP, una fotocamera anteriore da 20MP e una batteria da 4000 mAh. Per quanto riguarda la data di lancio, in seguito ai leak, Xiaomi ha dovuto confermare tramite il profilo Twitter ufficiale dedicato a Pocophone che ci sarà un apposito evento di presentazione a New Delhi, in India, il prossimo 22 agosto.

Riportiamo di seguito una porzione della lettera che Jai Mani, Head of Product di Xiaomi, ci ha inviato in merito alla filosofia dietro a Pocophone: "POCO significa creare uno smartphone potente con le tecnologie che contano davvero. Di recente, il ritmo dell'innovazione nel settore degli smartphone è rallentato, mentre i prezzi stanno hanno registrato un aumento, con gli smartphone di punta che superano i 1000 Dollari. Abbiamo lavorato per realizzare qualcosa per contrastare questa tendenza".