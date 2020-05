Xiaomi PocoPhone F2 Pro alias Redmi K30 Pro, trapela il prezzo europeo

PocoPhone F2 Pro potrebbe presto arrivare in Europa, segnando il tanto atteso ritorno della gamma di smartphone nel Vecchio Continente. Infatti, online si sta già parlando di possibili costi.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e SlashGear, il prezzo europeo sarebbe trapelato tramite alcune fonti provenienti dal Portogallo. Secondo queste ultime, la variante da 6/128GB di PocoPhone F2 Pro costerebbe 649 euro, mentre quella da 8/256GB potrebbe aggirarsi attorno ai 749 euro. Tuttavia, c'è un aspetto importante da tenere in considerazione: il Portogallo ha delle tasse rilevanti per quanto riguarda gli smartphone e quindi, in realtà, il prezzo di partenza europeo potrebbe essere di circa 600 euro.

In ogni caso, come avrete notato, si tratta di prezzi più elevati rispetto all'originale PocoPhone F1, che nel 2019 aveva stupito tutti anche grazie al suo costo di partenza di 329 euro. Vi ricordiamo che all'estero è già stato annunciato POCO X2, dispositivo che si avvicina di più alla "filosofia" di PocoPhone F1 a livello di prezzo. Tuttavia, in seguito al suo annuncio, non si è più parlato di una possibile commercializzazione in Europa. A questo punto, sembra proprio che da noi potrebbe arrivare solamente PocoPhone F2 Pro, ma per il momento si tratta di supposizioni.

Per il resto, secondo molti questo PocoPhone F2 Pro non sarebbe altro che un rebrand di quel Redmi K30 Pro annunciato qualche mese fa. Staremo a vedere.