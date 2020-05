Xiaomi PocoPhone F2 Pro in arrivo: annunciato evento di lancio per l'Italia

Finalmente abbiamo dei dettagli interessanti relativi al tanto atteso ritorno del brand POCO in Italia. Infatti, è stata svelata la data di un nuovo evento di lancio, che ormai è praticamente imminente.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e come confermato dal profilo Twitter di POCO, l'atteso ritorno del brand è previsto tra pochi giorni. Tra l'altro, tramite l'immagine che potete vedere in calce alla notizia, l'azienda ha confermato, di fatto, l'arrivo del dispositivo che verrà presentato il 12 maggio 2020 in Italia. "Performante Sorprendente Scattante Cool": questo il motto utilizzato per svelare l'evento.

Stando agli ultimi rumor, di cui vi abbiamo parlato giusto qualche giorno fa, lo smartphone che verrà presentato dovrebbe essere PocoPhone F2 Pro (o POCO F2 Pro). Secondo molti, questo dispositivo potrebbe essere molto simile a Redmi K30 Pro, smartphone già annunciato qualche mese fa. Insomma, potrebbe essere finalmente giunta l'ora di vedere una sorta di variante internazionale. Tra le caratteristiche tecniche, dovremmo trovare un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), un sensore fotografico posteriore principale da 64MP e una batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica a 33W.

Per il resto, si vocifera di un possibile prezzo di partenza di 600/650 euro per la variante da 6/128GB, mentre quella da 8/256GB costerebbe 700/750 euro. Insomma, non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più: il 12 maggio 2020 non è poi così lontano!