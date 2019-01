Xiaomi PocoPhone F2: trapela online il primo presunto render

Sembra proprio che Xiaomi stia lavorando a PocoPhone F2, successore del fortunato flagship low-cost lanciato lo scorso anno. Dopo l'apparizione su GeekBench, è trapelato online anche un presunto primo render dello smartphone.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e come si può vedere nell'immagine presente qui sotto, lo smartphone dovrebbe disporre di un display con notch "a goccia", una dual camera posteriore e un sensore di impronte digitali standard.

Vi ricordiamo che il successore di Xiaomi PocoPhone F1 dovrebbe montare un processore Qualcomm Snapdragon 845, 6GB di RAM e il sistema operativo Android 9 Pie. Xiaomi PocoPhone F2 ha fatto registrare un punteggio di 2321 punti in single-core e di 7564 punti in multi-core. Insomma, sembra proprio che la tanto amata gamma di flagship low-cost stia per tornare con una nuova iterazione.

Per chi non lo sapesse, Xiaomi PocoPhone F1 monta un display IPS LCD da 6,18 pollici con risoluzione Full HD+, notch e aspect ratio 18,7:9, che dovrebbe garantire buoni angoli di visione. Il piatto forte, però, è sicuramente sotto la scocca, dove troviamo un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 845, una GPU Adreno 630, 6/8GB di RAM e 64/128/256GB di memoria interna.

Troviamo poi una dual camera posteriore da 12MP + 5MP che dispone di Flash LED, stabilizzazione elettronica e le solite funzioni ad essa legate, come quella per migliorare l'effetto bokeh. La fotocamera anteriore invece è contenuta all'interno del notch e dispone di un sensore da 20MP, senza flash. La batteria è da 4000 mAh con Quick Charge 3.0. Non mancano tutte le connettività del caso, dal 4G LTE al Wi-Fi a/c dual-band passando per il Bluetooth 5.0, per il Dual SIM e per la porta USB Type-C.