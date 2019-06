Xiaomi porta in Europa anche Mi Band 4: data di lancio e prezzo

Dopo il lancio europeo di Redmi K20, Xiaomi ha finalmente confermato che anche il nuovo dispositivo per il fitness, Mi Band 4, sarà disponibile per l'acquisto nel Vecchio Continente, per la contentezza degli utenti che avevano subito chiesto delucidazioni a rigaurdo.

Direttamente dalla divisione spagnola di Xiaomi, ci giunge conferma che Mi Band 4 potrà essere acquistato in Europa, ma anche in questo caso il nome sarà diverso rispetto a quello per la Cina. Il braccialetto per il fitness infatti si chiamerà Mi Smart Band 4, mentre le funzionalità sono rimaste praticamente immutate.

Confermato lo schermo touch AMOLED a colori, la batteria in grado di garantire fino a 20 giorni di autonomia, la resistenza all'acqua fino a 50 metri ed i vari sensori tra cui quello che consente di monitorare il battito cardiaco ed il sonno. Nel poster promozionale non si fa riferimento alla versione dotata di NFC, segno che evidentemente almeno inizialmente arriverà solo il modello base.

Veniamo però alle informazioni che più ci interessano. Xiaomi Smart Band 4 sarà disponibile per l'acquisto in Europa a partire dal 26 Giugno al prezzo di listino di 34,99 Euro. Scongiurate le paure degli utenti che parlavano di un costo molto più alto rispetto alla precedente generazione.

Attendiamo conferme sul lancio italiano.