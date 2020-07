Xiaomi porta in Italia il monitor da gaming curvo da 34' a soli 449 Euro!

Nel corso dell'evento di questo pomeriggio, Xiaomi ha anche annunciato l'arrivo in Italia dell'Mi Curved Gaming Monitor 34", il monitor da gaming della società con risoluzione WQHD da 3440x1440 pixel. Con una curvatura 1500R dello schermo, il monitor è in grado di offrire un'esperienza di gioco immersiva.

Il display ultra-wide da 21:9, inoltre, aumenta del 30% il rapporto d'immagine rispetto a quelli standard da 16:9.

Per i videogiocatori più accaniti sarà interessante sapere che l'Mi Curved Gaming Monitor 34 supporta il refresh rate di 144Hz, a fronte di una velocità di risposta di 4ms che riduce i ritardi nell'immagine, il che si traduce in un'esperienza di gioco molto fluida. L'ampia gamma cromatica sRGB del 121% inoltre migliora in maniera notevole l'esperienza visiva anche attraverso colori più realistici per i giochi e le interfacce.

Il monitor curvo sarà disponibile in Italia a partire da inizio Settembre su Mi.com, presso gli Mi Store autorizzati e su Amazon al prezzo di 449,99 Euro. La società ha anche sottolineato che le eventuali promozioni saranno comunicate contestualmente alla disponibilità.

Nel corso dell'evento Xiaomi ha anche annunciato l'arrivo in Italia di Mi Smart Band 5 ed il lancio italiano di Mi TV Stick.



Cosa ne pensate? Fatecelo sapere, come sempre, attraverso i commenti.