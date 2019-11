Xiaomi porta i televisori Mi TV in Italia nel 2020: si parte da 179 Euro!

Nel corso del keynote di Madrid dedicato ai nuovi Mi Note 10 e Redmi Note 8T, Xiaomi ha dato una piacevole notizia per gli utenti italiani: i televisori della linea Mi TV sono finalmente in arrivo in Italia, nel 2020.

Nei negozi del nostro paese arriverà la gamma Mi TV 4: nelle versioni Mi TV 4S da 55 pollici, Mi TV 4S da 43 pollici e Mi TV 4A da 32 pollici. Non sarà disponibile quindi Mi TV 4S da 75 pollici, di cui avevamo parlato lo scorso anno su queste pagine.

Le tre varianti sono basate sul sistema operativo Android TV di Google aggiornato alla versione 9.0, il che vuol dire che sarà disponibile anche il Google Play Store per installare le applicazioni, il Chromecast integrato e Google Assistant.

Gli utenti potranno controllarle con il telecomando in dotazione Mi Remote, con tanto di pulsante dedicato all'assistente di Big G che permetterà di avviare e mettere in pausa la riproduzione di contenuti o di effettuare ricerche.

Mi TV 4S da 43 e 55 pollici sfoggiano una cornice in metallica con porta ottica per l'audio: la versione con diagonale più ampia può fare affidamento anche su speaker più potenti che integra un sistema per migliorare i bassi.

Prezzi italiani Mi TV 4

Al momento sono stati annunciati solo i prezzi spagnoli, ma dovrebbero essere molto simili a quelli italiani. Mi TV 4A da 32 pollici sarà disponibile a 179 Euro, Mi TV 4S da 43 pollici potrà essere portato a casa a 349 Euro e la variante da 55 pollici a 449 Euro.

L'arrivo nei nostri negozi è previsto a Gennaio 2020.