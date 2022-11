Xiaomi preannuncia: l'autonomia di Xiaomi 13 supererà iPhone 14 Pro Max

Mancano sempre meno giorni alla presentazione di Xiaomi 13 e da parte del fondatore e CEO del colosso tecnologico cinese, Lei Jun, arrivano le prime indicazioni sulle specifiche tecniche della nuova gamma di smartphone di fascia alta.

In un post condiviso su Weibo, Lei Jun ha affrontato le preoccupazioni degli utenti relativi alla durata della batteria di Xiaomi 13, ed ha affermato che è più preoccupato per lo spessore dei telefoni ed il grip piuttosto che per l’autonomia. Come noto, infatti, Xiaomi 13 sfoggerà una cella da 4.500 mAh che sarà in grado di garantire un’ottima durata..

Il CEO dell’azienda ha mostrato lo screenshot che trovate in calce, contenente i dati di un test d’autonomia in cui si vede che Xiaomi 13 supera l’iPhone 14 Pro Max ed iPhone 14, con un punteggio di 1,37 contro gli 1,28 e 0,98 dei concorrenti Apple.

Il dirigente asiatico ha anche aggiunto che il marchio sta lavorando su uno smartphone che può durare fino a 2 giorni, e l’unità di ricerca e sviluppo della compagnia sembra essere finalmente arrivata ad un punto di svolta. Non è chiaro però quando e se vedrà la luce quest’ultimo device.

Qualche giorno fa sono anche emersi alcuni benchmark di Xiaomi 14 Pro, che hanno mostrato risultati impressionanti.