Xiaomi prepara il fitness tracker definitivo: Mi Band 4 in arrivo l'11 Giugno

Xiaomi, tramite un nuovo teaser ha confermato che lancerà ufficialmente Mi Band 4, il nuovo fitness tracker della fortunata serie, l'11 Giugno. Stando alle ultime indiscrezioni, si tratterà di un aggiornamento incrementale della precedente generazione, che ha riscosso un successo importante tra gli appassionati.

Le novità dovrebbero essere tante. Rispetto ad Mi Band 3, il dispositivo dovrebbe avere una batteria più grande ed un display OLED con diagonale più ampia, per consentire di leggere più facilmente i dati e le notifiche.

Il marchio cinese ha pubblicato il teaser che vi proponiamo in calce sul social network cinese Weibo, in cui conferma che durante la conferenza in programma in Cina il prossimo 11 Giugno, che sarà trasmessa anche in live streaming, toglierà il velo da Mi Band 4.

A giudicare dai rumor emersi su vari siti, le innovazioni a livello di scheda tecnica dovrebbero tradursi anche in un costo superiore rispetto alla terza generazione. Mi Band 4 dovrebbe essere disponibile in due varianti, una delle quali con supporto NFC. Quest'ultima dovrebbe costare circa 72 Dollari, mentre la variante economica potrebbe avere un prezzo tra 28 e 43 Dollari.

Entrambi i modelli includeranno un display OLED a colori con batteria da 135 mAh. Sarà sicuramente interessante vederlo all'opera, anche alla luce del successo riscontrato dai precedenti modelli. Mi Band 3, ad esempio, ha raggiunto quota 1 milione di unità spedite in 17 giorni.