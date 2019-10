Xiaomi prepara la sfida ad Apple Watch: in arrivo uno smartwatch basato su Android Wear

Xiaomi a quanto pare non intende più accontentarsi di Mi Band 4, che è comunque uno dei dispositivi indossabili più popolari del mercato. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Cina, la società asiatica il prossimo 5 Novembre potrebbe annunciare la propria risposta ad Apple Watch, con uno smartwatch battezzato semplicemente Xiaomi Watch.

I rumor sono trapelati a seguito della diffusione dell'invito stampa che proponiamo in calce, che ha dato il via al classico tran tran mediatico. Secondo quanto riferito, l'indossabile dovrebbe chiamarsi Mi Watch (o Xiaomi Watch) e sarà uno smartwatch basato sul chipset Xiaomi Wear, che darà agli utenti la possibilità di configurare anche una eSIM per accedere alla rete 4G LTE ed effettuare chiamate.

E' anche prevista l'integrazione del chip NFC e di un assistente vocale intelligente per assistere gli utenti nelle azioni quotidiane.

Per quanto riguarda il software, il dispositivo dovrebbe sfoggiare una versione personalizzata del sistema operativo Android Wear di Google, battezzato "Mi Wear" OS.

A livello di design l'orologio intelligente dovrebbe sfoggiare un quadrante circolare sebbene il teaser mostri un quadrante rettangolare molto simile ad Apple Watch.

Ad inizio Settembre Xiaomi aveva registrato vari marchi collegati al settore, tra cui "Millennium Mix Alpha", "Mi Mix Alpha" e "Mi Watch Color". Per tutte le conferme di rito bisognerà attendere ancora qualche giorno.