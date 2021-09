Xiaomi presenta 11T Pro 5G e 11T 5G: specifiche e prezzi

Xiaomi presenta oggi tre nuovi smartphone della serie Xiaomi 11: si tratta di Xiaomi 11T 5G, Xiaomi 11T Pro 5G e Xiaomi 11 Lite 5G NE, che vanno a posizionarsi in altrettante fasce di mercato. I nuovi Xiaomi 11T 5G portano in Italia le serie di funzionalità cinematografiche Cinemagic.

Lo Xiaomi 11T Pro (qui trovate la nostra recensione di Xiaomi 11T Pro) rappresenta il primo smartphone dell’azienda basato sulla tecnologia proprietaria Xiaomi HyperCharge da 120W, che tramite la ricarica rapida garantisce il 100% di autonomia in soli 17 minuti.

Sotto la scocca troviamo invece il processore Qualcomm Snapdragon 888, mentre il comparto fotografico è caratterizzato da una tripla fotocamera da 108 megapixel di livello professionale, una telemacro 2x ed un obiettivo ultra grandangolare da 120 gradi. Presenti anche diverse funzioni di filmografia computazionale in modalità one-click AI Cinema, registrazione 8K ed HDR10+ che permettono di girare filmati con la tecnologia Smart ISO presente nelle fotocamere digitali.

Il display è un AMOLED FHD+ da 6,67 pollici con refresh rate a 120Hz, in grado di mostrare oltre 1 miliardo di colori e con una luminosità massima di 1000 bits, a cui si aggiunge un touch sampling rate di 480Hz. Incluso anche il supporto Dolby Vision ed HDR10+, oltre che una serie di funzioni ad hoc per proteggere gli occhi dall’affaticamento.

Su Xiaomi 11T troviamo una tripla fotocamera da 108 megapixel, un’ultra grandangolare da 120 gradi ed una telemacro 2x, a cui si aggiungono i nuovi strumenti d’AI come il Time Freeze. Lo schermo è AMOLED da 6,67 pollici a 120Hz con HDR10+e touch sampling rate di 480Hz. Per quanto riguarda invece il processore, invece, sotto la scocca troviamo il MediaTek Dimensity 1200-Ultra con batteria da 5000 mAh e caricatore da 67W che lo ricarica al 100% in 36 minuti.

Xiaomi 11T Pro 5G sarà disponibile a partire dal 28 Settembre nella configurazione da 8/128GB a 649,90 Euro ed 8/256GB a 699,90 Euro. La variante da 128 gigabyte sarà disponibile su Amazon, mentre l’altra presso l’Mi Store Italia.

Il modello con 8/128GB potrà essere acquistato dalle ore 13:00 su Mi.com al prezzo early bird di 599,90 Euro, valido solo per 24 ore, in bundle con Mi TV P1 32” fino ad esaurimento scorte. Coloro che lo acquisteranno su Amazon invece otterranno un voucher da 100 Euro da applicare nel carrello.

Dal 12 al 31 Ottobre, invece, Xiaomi 11T Pro 5G da 8/256GB sarà acquistabile anche presso i principali operatori telefonici al prezzo di 699,90 Euro in bundle con Mi Watch.

Xiaomi 11T 5G da 8/256GB sarà disponibile su Mi.com, presso gli Mi Store e su Amazon dal 12 Ottobre al prezzo di 599,90 Euro, con promo early bird valida per 24 ore che porta il costo a 549,90 Euro. Coloro che lo acquisteranno su Mi.com riceveranno in bundle l’Mi TV P1 32 pollici fino ad esaurimento scorte, mentre sugli acquisti su Amazon è garantito un voucher da 50 Euro applicabile direttamente nel carrello. La versione da 8/128GB invece sarà disponibile dal 12 Ottobre su Mi.com al prezzo di 549,90 Euro, e dal 19 Ottobre nei listini dei principali operatori telefonici e presso le principali catene di distribuzione in bundle con Redmi Buds 3 Pro fino al 31 Ottobre.