Xiaomi presenta la 13T Series, la nuova gamma di smartphone con lenti Leica

Nel corso dell’evento Xiaomi di Berlino, il produttore asiatico ha presentato come previsto la Xiaomi 13T Series, la nuova gamma di flagship che punta molto sul comparto fotografico grazie alle lenti Leica.

Ovviamente non tutta la scheda tecnica gira intorno alla fotografia, dal momento che troviamo anche una batteria di lunga durata, un display nitidissimo e tecnologie che consentono l’ottimizzazione delle prestazioni.

Sia su Xiaomi 13T Pro che Xiaomi 13T però si fa spazio una configurazione a tripla fotocamera con obiettivi Summicron coingegnerizzati con Leica, tra cui spicca la fotocamera grandangolare da 50MP con 24mm di lunghezza focale e lente asferica 7P, a cui si aggiunge un teleobiettivo da 50MP con 50mm di lunghezza focale. La fotocamera ultragrandangolare da 12MP con 15mm di lunghezza focale invece è ideale per scattare foto panoramiche. Tutte le fotocamere integrano la tecnologia DCI-P3 al 100% ed offrono due stili fotografici Leica: Leica Authentic e Leica Vibrant che permettono di dare maggiore personalità alle foto. Nella serie Xiaomi 13T troviamo anche la funzione “Stili Fotografici Personalizzati” in modalità Pro che è stata impiegata per la prima volta nello Xiaomi 13 Ultra.

Garantito anche il supporto alla registrazione video LOG 4:2.0 H.265 a 10bit, in grado di offrire un controllo del colore e dei dettagli mai visti prima. Xiaomi 13T Pro permette anche di registrare video in 8, mentre le fotocamere posteriori di Xiaomi 13T supportano la registrazione video 4K a tutte le lunghezze focali. Sempre su Xiaomi 13T Pro, la fotocamera grandangolare da 50MP supporta sia OSIA che EIS e quindi assicura il massimo della stabilizzazione in qualsiasi condizione di movimento.

I due smartphone condividono il display CrystalRes da 6,67” con frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e risoluzione di 1,5K, con luminosità di 1200 nits e picco fino a 2600 nit. La copertura DCI-P3 al 100% con supporto per 68 miliardi di colori garantisce la compatibilità HDR10+ end to end.

Su Xiaomi 13T Pro troviamo il chipset MediaTek Dimensity 9200+ con CPU octa-core e picchi di velocità fino a 3,35GHz e GPU ARM Immortal-G715. Su Xiaomi 13T troviamo invece il processore MediaTek Dimensity 8200-Ultra. Il modello top supporta anche lo Xiaomi 120W HyperCharge che consente di caricare al 100% lo smartphone in soli 19 minuti.

Ma veniamo quindi ai prezzi e la disponibilità: Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T sono disponibili in tre colorazioni (Alpine Blue, Meadow Green e Black) da oggi 26 Settembre su mi.com, Amazon, Xiaomi Store italia ed i negozi d’elettronica.

Per Xiaomi 13T Pro le configurazioni sono le seguenti:

16GB/1T a partire da 999,90 Euro

12GB/512GB a partire da 899,90 Euro

12GB/256GB a partire da 799,90 Euro

Xiaomi 13T nella configurazione 8/256GB è disponibile a partire da 699,90 Euro.