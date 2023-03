Xiaomi presenta la batteria allo stato solido con densità di 1000Wh/L: perchè è importante

Non c’è solo la ricarica a 300W di Xiaomi tra le novità presentate dal colosso cinese al MWC. Il brand asiatico ha infatti annunciato quella che può a tutti gli effetti essere definita una svolta nelle batterie allo stato solido, che promette maggiore densità di energia, migliori prestazioni a bassa temperatura e maggiore sicurezza.

Xiaomi ha spiegato che la sua tecnologia raggiunge una densità energetica di oltre 1000 Wh/L, con un miglioramento del 20% delle prestazioni a bassa temperatura e della sicurezza.

La differenza principale tra batterie allo stato solido e tradizionali è rappresentata dall’elettrolito, che è appunto allo stato solido ed offre una migliore resistenza meccanica e stabilità. Ciò si traduce nella possibilità di risolvere molte delle sfide che i produttori stanno affrontando con le batterie tradizionali, come la bassa densità energetica, le scarse prestazioni e bassa temperatura ed appunto i problemi di sicurezza.

I test di laboratorio di Xiaomi hanno dimostrato che le sue batterie allo stato solido hanno una densità energetica di oltre 1000 Wh/L, un miglioramento significativo rispetto a quelle tradizionali. Ciò vuol dire che è possibile immagazzinare più energia in uno spazio più piccolo, il che è fondamentale per i dispositivi mobili come smartphone e tablet. Xiaomi spiega di essere riuscita ad inserire una batteria da 6000 mAh in un prototipo di Xiaomi 13.

Per quanto concerne le performance a basse temperature, la viscosità dell’elettrolita nelle batterie tradizionali aumenta bruscamente, ostacolando la capacità di trasporto degli ioni di litio e determinando un rapido declino della conduttività del litio del 60%. Secondo Xiaomi, le sue batterie allo stato solido riescono a mantenere una conduttività sufficiente a basse temperature, che permette di farle funzionare al meglio in ambienti freddi: il produttore ha spiegato che i suoi prototipi hanno prestazioni superiori del 20% a -20 gradi Celsius.

Infine, a livello di sicurezza l’uso di un elettrolita solido impedisce la penetrazione dei detriti di litio, che possono causare cortocircuiti ed altri problemi. Gli ingegneri hanno sviluppato un metodo per migliorare la resistenza delle sue batterie, rivestendo l’elettrodo con ceramica solidi che impedisce la comunicazione tra gli elettrodi positivi e negativi.