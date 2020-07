Xiaomi presenta le cuffie Mi True Wireless Earphones 2 Basic con cancellazione del rumore

Ancora annunci dal fronte Xiaomi. Nel corso del keynote di questo pomeriggio, sono anche stati mostrati i nuovi auricolari con cancellazione del rumore Mi True Wireless Earphones 2 Basic, che sono in grado di garantire fino a 5 ore di utilizzo ininterrotto con una sola carica, a cui si aggiungono quelle garantite dalla custodia.

Gli auricolari sono dotati di doppio microfono per la cancellazione del rumore ambientale, che filtrano il rumore di fondo per garantire una qualità sonora di alta qualità durante le chiamate e la riproduzione musicale.

Presente anche la tecnologia di rilevamento in-ear, che permette agli utenti di mettere in pausa l'audio rimuovendo un auricolare dall'orecchio. Grazie alla superficie touch, invece, sfiorando due volte l'auricolare è possibile rispondere alle telefonate ed accedere al controllo vocale.

Le Mi True Wireless Earphones 2 Basic supportano sia i codec audio SBC che AAC, e sono compatibili sia con Android che iOS.

Per quanto riguarda il prezzo, saranno disponibili su Mi.com a partire dalle 00:01 del 16 Luglio a 39,99 Euro ma, come avviene con la nuova Mi Smart Band 5, per 24 ore si potranno acquistare su Mi.com al prezzo Early Bird di 34,99 Euro fino ad esaurimento scorte. Da fine luglio invece approderanno anche presso gli Mi Store Autorizzati e le principali catene di distribuzione.

Xiaomi quest'oggi ha anche annunciato l'arrivo in Italia dell'Mi TV Stick.