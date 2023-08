Xiaomi presenta CyberDog 2, il robot-cane ispirato a un Dobermann

Durante il discorso annuale di Lei Jun, il CEO di Xiaomi in Cina, l'azienda cinese ha annunciato Xiaomi Mix Fold 3, il suo nuovo smartphone pieghevole, nonché il più sottile foldable al mondo. In parallelo, però, il colosso di Pechino ha lanciato anche tanti altri prodotti, tra cui il suo nuovissimo CyberDog 2, un robot-cane veramente realistico.

La prima generazione di CyberDog è stata lanciata da Xiaomi nel 2021: il robot quadrupede era stato pensato come "compagno di vita" per chiunque lo avesse acquistato, aiutando le persone a svolgere i compiti più disparati. CyberDog voleva competere con Boston Dynamics e con il suo Spot, grazie anche ad una serie di feature legate a utilizzi nel campo della sicurezza e della produzione industriale, ma non è mai uscito dalla Cina.

Con CyberDog 2, invece, le cose cambiano profondamente. Il bot, infatti, è una replica estremamente fedele di un Dobermann, dunque un cane di grossa taglia, con tanto di muso canino (che mancava al predecessore) e di piccole orecchie pieghevoli ai lati della testa. Il corpo dell'automa e le sue zampe sono stati sviluppati sulla base di quelli di un cane, in modo da ottenere la massima ergonomia e agilità possibile.

Nonostante ciò, CyberDog 2 ha delle dimensioni ridotte e un peso piuma: parliamo infatti di 8,9 chilogrammi di peso per un'altezza di 36,7 centimetri, molto inferiore a quella della razza canina a cui è ispirato. Secondo Xiaomi, l'automa può "stare in equilibrio con una gamba sola su un blocco di tofu senza distruggerlo": un esempio decisamente pittoresco, ma che comunque rende l'idea della leggerezza del robot.

Inoltre, CyberDog 2 ha dei nuovi micro-motori, chiamati CyberGear, che lo rendono più agile, capace di eseguire manovre complesse come i backflip e di rimettersi in piedi dopo una caduta. Infine, il robot vanta ben 19 sensori, tra cui fotocamere, giroscopi, microfoni e sensori tattili. Tra questi ultimi si annoverano una fotocamera RGB, una fotocamera AI-Powered per l'interpretazione di gesti e volti umani, quattro sensori ToF, un sensore LiDAR e un sensore ultrasonico, insieme a quattro microfoni.

CyberDog 2 sarà disponibile "molto presto" in Cina, al prezzo di 12.999 Yuan, ovvero 1.636 Euro circa. Al momento, sfortunatamente, non ci sono informazioni circa una release occidentale dell'automa.