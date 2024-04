Xiaomi presenta il format 'See The World In A New Light' con Xiaomi 14 Series

Xiaomi presenta in giornata odierna il format "See The World In A New Light”, nell’ambito della serie di Master Class. Combinando la tecnologia Xiaomi con quella di Leica, questo nuovo progetto vuole offrire agli utenti la possibilità di apprezza al massimo l’obiettivo di Xiaomi 14 Series.

In occasione delle Master Class Supported by Leica, che hanno avuto luogo a Madrid e Valencia, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di cimentarsi con la fotografia ed il visual storytelling, con l’aiuto di esperti del settore e fotografi professionisti nel campo della street photography, del ritratto e della fotografia documentaria come Maurice Pehle, Javier Corso, Rui Caria, Fabien Ecochard, Emanuele Di Mare, Vasilis Makris, Anto Magzan, Dominic Nahr e Matt Stuart. Tramite dei workshop, dimostrazioni pratiche e sessioni interattive, i partecipanti hanno avuto conosciuto e approfondito l'arte di catturare momenti con Xiaomi 14 Series e di costruire narrazioni attraverso le immagini.

“Questo format ha intrapreso un percorso con una semplice premessa, quella di tentare di documentare frammenti di emozioni e momenti trasformandoli in immagini, al fianco di fotografi e narratori di talento. Nel corso del tempo, dietro la camera dei nostri dispositivi Xiaomi, abbiamo vissuto momenti straordinari ed emozioni toccanti, che rappresentano proprio l'essenza di Xiaomi InSight”ha dichiarato Lei Jun, Founder, Chairman and CEO di Xiaomi. "Attraverso quest’ultima Master Class Supported by Leica, vogliamo porre l'attenzione su ciò che non è sempre evidente a prima vista. Vedremo il mondo da una nuova prospettiva e sentiremo le parole che Xiaomi InSight aspira a raccontare in forma visiva. Vediamo il mondo sotto una nuova luce con Xiaomi".

Commentando la collaborazione, Kay Plätke, Strategy & Business Development Manager Mobile di Leica Camera AG ha dichiarato:"Leica è rinomata per il suo impegno senza compromessi verso l'eccellenza nelle ottiche e nell'imaging. Unendo le forze con Xiaomi, siamo entusiasti di portare la nostra esperienza ad un pubblico ancora più ampio, ispirandolo a esplorare nuovi orizzonti e a scoprire la bellezza del mondo attraverso l'obiettivo di Xiaomi 14 Series.”

La Master Class Xiaomi Supported by Leica rientra nella cornice di "Story inSight", una serie innovativa di workshop fotografici con un profondo impatto sul mondo della narrazione visiva. Inoltre, rappresenta un’importante pietra miliare nella partnership tra Xiaomi e Leica, segnando una convergenza di innovazione, professionalità e visione artistica. Nel contesto del progetto, l’obiettivo di Xiaomi è invitare a porre l'attenzione su ciò che non è sempre evidente a prima vista; guardando quindi al mondo con una nuova prospettiva e ascoltando le parole che Xiaomi InSight aspira a raccontare in forma visiva.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti su Xiaomi Master Class Supported by Leica, è possibile visitare il sito dedicato.

