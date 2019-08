Xiaomi presenta la fotocamera da 64MP, ma è in arrivo uno smartphone con sensore da 108MP!

Come ampiamente preannunciato, Xiaomi ha presentato questa mattina nel corso di una conferenza tenuta a Pechino il primo modulo fotografico da 64 megapixel per smartphone, il cui debutto è previsto nel prossimo dispositivo della gamma Redmi.

Il modulo include un sensore ISOCELL GW1 1/1,7 pollici, con dimensioni dei pixel di 1,6μm. Lo smartphone Redmi in questione però sarà dotato anche di feature come l'ISOCELL Plus, che garantisce una migliore riproduzione del colore, Smart ISO ed HDR ibrido in 3D.

Le immagini catturate con questa nuovo fotocamera avranno una risoluzione di 9248x6936 pixel, e le dimensioni potranno raggiungere i 19 megabyte, che consentiranno agli utenti di stampare poster da 2,44x3,26 metri a 72dpi.

Complessivamente, il comparto sarà basato sul chip ISOCELL GW1 di Samsung, che racchiude il 38% di pixel in più rispetto ad una fotocamera classica da 48 megapixel.

In una delle slide, che vi mostriamo in calce, Xiaomi si è soffermata sulla capacità del sensore di catturare i dettagli, ma al termine dell'evento ha anche diffuso un teaser per il prossimo smartphone della serie Mi che sarà il primo dispositivo con un sensore da 108 megapixel di Samsung, in grado di offrire immagini alla straordinaria risoluzione di 12036x9024 pixel.

Riguardo il modulo da 64MP, il debutto potrebbe avvenire con il Redmi Note 8.

