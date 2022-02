Xiaomi presenta la nuova gamma di robot aspirapolvere Vacuum-Mop 2

Nel corso dell'evento in cui ha annunciato il lancio in Italia di Redmi Note 11, Xiaomi ha annunciato la nuova lineup di Robot Vacuum-Mop 2, composta da Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro e Mi Robot Vacuum-Mop 2S.

Partendo da Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, si tratta di un robot dotato di una stazione con sistema di svuotamento automatico, che è in grado di garantire la massima comodità. La stazione può contenere ben quattro litri di polvere e detriti, per un equivalente di ben dieci pulizie, ma dispone anche di doppi sfiati e condotti e supporta fino a 16.500Pa di potenza di aspirazione. A livello tecnico, è presente un sistema di navigazione laser LDS ad alta efficienza che permette di rilevare e mappare la stanza. Presente anche il rilevamento aggiuntivo del ToP degli ostacoli, che minimizza in modo intelligente sia l'intrappolamento di materiale che gli urti. Con una singola ricarica, il dispositivo è in grado di pulire fino a 240 metri quadri grazie alla batteria da 5.200 mAh.

L'Mi Robot Vacuum-Mop 2 ultra sarà disponibile nel nostro paese dal 21 Febbraio al prezzo di 499,99 Euro, ma per 48 ore sarà acquistabile su Amazon ed Mi.com al prezzo di 449,99 Euro. La base per l'autosvuotamento sarà disponibile al prezzo di 249,99 Euro dal 21 Febbraio; per le prime 48 ore invece sarà acquistabile al prezzo di 199,99 Euro.

L'Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro e 2S sono le altre due new entry della linea. il Pro rappresenta la perfetta combinazione tra aspirapolvere e mop 2-in-1, con un'aspirazione potente fino a 3000Pa ed una vibrazione sonica ad alta frequenza 10.000 volte/min. La batteria è invece da 5200 mAh, che gli conferisce un'autonomia di 170 minuti. Il dispositivo è inoltre anche predisposto per mappare più piani. Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro in versione black e white sarà disponibile in Italia dal 21 febbraio al prezzo di 399,99€ e per 48h sarà acquistabile su mi.com e Amazon al prezzo early bird di 349,99€

Infine, Mi Robot Vacuum-Mop 2S è in grado di pianificare intelligentemente il percorso da pulire grazie alla tecnologia LDS e l'impostazione delle mappe in tempo reale. Questo supporta 3 modalità di pulizia (aspirazione, lavaggio, aspirazione e lavaggio) ed offre una potenza di aspirazione di 2.200Pa oltre che una lunga durata di pulizia.

Mi Robot Vacuum-Mop 2S sarà disponibile da fine marzo al prezzo di 299,99€ con prezzo di lancio a 249,99€ su mi.com e Amazon.