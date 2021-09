Xiaomi presenta il nuovo Mesh System AX3000 con copertura Dual-Band WiFi 6

Dopo aver presentato i nuovi prodotti Xiaomi per la Smart Life, il produttore cinese si è soffermato anche sulla connettività di casa con il nuovo Xiaomi Mesh System AX3000.

Come suggerisce il nome, si tratta di un mesh in grado di offrire una copertura di rete Dual-Band WiFi 6 forte ed affidabile fino a 370mq. Garantito anche il supporto per un massimo di 254 dispositivi, con un'efficienza di rete ottimizzata ed una latenza ridotta tramite la modulazione 1.024QAM ed il supporto della tecnologia OFDMA e 2x2 MIMO.

Questo nuovo sistema smart mesh di Xiaomi supporta anche la commutazione automatica della rete, in modo tale da garantire un roaming senza interruzioni anche quando gli utenti si spostano tra le diverse stanze della casa. Xiaomi Mesh System AX3000, inoltre, è anche provvisto di un processo di autoriparazione per rioganizzare la rete ogni qualvolta un dispositivo si disconnette.

Il debutto in Italia è previsto nel 2022 al prezzo di 149,99 Euro per la versione 2-Pack, mentre per quella singola il costo è di 79,99 Euro.

Sempre in giornata odierna, Xiaomi ha anche annunciato l'arrivo in Italia di Xiaomi TV Q1E da 55 pollici: il televisore potrà essere acquistato da fine novembre al prezzo di 799,99 Euro, ma analogamente al mesh non abbiamo ancora una data precisa.