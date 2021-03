Xiaomi presenta l'Mi Laptop Pro da 15 pollici con schermo OLED

Poco dopo l'annuncio del nuovo Mi Mix Fold, Xiaomi ha presentato anche l'Mi Laptop Pro da 15 pollici ultraleggero, spesso solo 15,9 millimetri e scocca in alluminio aerospaziale con sabbiatura in ceramica.

Nei negozi arriveranno due colorazioni: grigio ed argento. Sotto la scocca troviamo il processore Intel Core i5-11300H, con scheda grafica NVIDIA GeForce MX450 con 2 gigabyte di memoria dedicata. Presente anche un sistema di dissipazione del calore avanzata, oltre che il supporto al WiFi 6.

I dirigenti hanno anche fatto notare che si tratta di un laptop in grado di supportare la ricarica rapida fino a 100W.

Xiaomi Mi Laptop Pro 15 ha anche ottenuto la certificazione Intel Evo, che rappresenta una garanzia.

Il display da 15 pollici E4 OLED ha una risoluzione di 3,5K con densità di 261ppi e cornici ultra sottili che conferiscono allo schermo un rapporto screen-to-body del 93%. La luminosità è regolata da un sensore ambientale. L'aspetto più interessante però è senza dubbio rappresentato dal pannello OLED, che garantisce una luminosità massima di 100 nits, e rapporto di contrasto 1.000.000:1. Lo schermo ha anche ottenuto la certificazione VESA DisplayHDR True Black 5000, oltre che quella DC per la protezione degli occhi, che è molto importante per chi usa i laptop per più ore al giorno.

Presenti le porte USB-C Thunderbolt 4. Nella confezione gli utenti troveranno anche un cavo HDMI to USB-C. A livello software è presente l'UI Miui UI+ che offre maggiore integrazione con tutti gli altri prodotti Xiaomi.



Gli utenti potranno scegliere anche la configurazione con processore i7, mentre per coloro che desiderano una variante più piccola, arriverà sul mercato anche un modello con schermo LCD da 14 pollici 2,5K.