Xiaomi presenta Mi Mix Alpha: lo smartphone tutto schermo con camera da 108MP

Non solo Mi 9 Pro. Xiaomi, nel corso dell'evento tenuto questa mattina in Cina ha anche presentato il nuovo Mi Mix Alpha, uno smartphone che a livello di design porta un'innovazione importante in quanto introduce il concetto di "schermo surround" che avvolge interamente il dispositivo, il quale è completamente privo di cornici.

L'effetto è quello di uno smartphone futuristico, composto quasi completamente dallo schermo. Le icone di stato come quelle relative al segnale di rete ed il livello di carica della batteria verranno visualizzate sul lato, così come i pulsanti del volume sensibili alla pressione.

Xiaomi, nel corso del keynote ha rivendicato un rapporto schermo-corpo superiore al 180%, ma un altro aspetto interessante è rappresentato dal fatto che il dispositivo utilizza il nuovo sensore per la fotocamera da 108 megapixel di Samsung, sviluppato appunto in collaborazione con Xiaomi. A livello tecnico, i pixel sono combinati in quadrati 2x2 che garantiscono una migliore sensibilità alla luce in condizioni di scarsa luminosità, il che consente di scattare foto a 27 megapixel.

Proprio il design composto solo dallo schermo ha reso inutile l'integrazione di una fotocamera per i selfie. Gli utenti non dovranno fare altro che girare il telefono ed utilizzare la parte posteriore del display. In questo modo gli autoscatti saranno da 108 megapixel.

Sotto la scocca (o dovremmo dire sotto lo schermo) troviamo il processore Snapdragon 855+, il supporto al 5G, 12GB di RAM, 512GB di spazio di archiviazione non espandibile ed una batteria da 4.050 mAh con supporto alla ricarica rapida da 40W.

Xiaomi ha però precisato che quello mostrato è solo un concept, ed almeno nell'immediato futuro non sembra avere intenzione di produrlo in serie. Lo smartphone entrerà in produzione in piccola scala entro fine anno e sarà in vendita a Dicembre a circa 2.800 Dollari.

Durante l'evento Xiaomi ha anche annunciato l'arrivo in Italia di tre TV 4K HDR.