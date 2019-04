Xiaomi presenta Mi Mural, Smart TV ultra-sottile da 65 pollici

Anche Xiaomi ha intenzione di dire la sua nel campo delle Smart TV ultra-sottili. L'azienda cinese presenta, dunque, questa Mi Mural da 65 pollici Ultra-HD, TV dallo spessore ridottissimo (13,9 mm) e dall'aspetto elegante.

Proprio sulla componente estetica Xiaomi ha voluto puntare parecchio. Mi Mural si presenta (come, d'altronde, le sue rivali) come un oggetto capace di non sfigurare in nessun salotto. La Smart TV di Xiaomi aderisce perfettamente alle pareti, integrandosi bene con l'arredamento e, inoltre, fungendo anche da vero e proprio quadro una volta spenta, grazie alle artwork offerte dalla collaborazione con ben 45 artisti.

Il design di Mi Mural è stato ottenuto incorporando praticamente tutta la parte hardware nella base: alimentazione, scheda madre ed altoparlanti si trovano lì, alleggerendo non di poco peso e spessore dello schermo. Base e schermo sono, quindi, collegati da un cavo MiPort.

Proprio per quanto riguarda il comparto hardware, Mi Mural comprende una CPU Quad-core A53 da 1.8 Ghz, con GPU Mali T830 MP2. Presenti, inoltre, 2 Gb di RAM e 32 di ROM. Abbiamo, ovviamente, il supporto Wi-Fi ac Dual Band e Bluetooth 4.2, insieme a due porte USB, tre porte HDMI ed Ethernet. Sul lato software troviamo, invece, il sistema PatchWork con l'assistente XiaoAI, tramite il quale potremo gestire la TV a distanza ed utilizzarla anche per vari scopi, come effettuare videochiamate o per gestire ogni device Smart connesso alla rete del nostro appartamento. Proprio come accade sulle controparti di casa Samsung o LG, inoltre, Mi Mural potrà essere utilizzata per riprodurre slideshow delle nostre foto preferite.

La sfida a Wallpaper TV di LG e a The Frame di Samsung è partita, dunque. Vedremo se la creatura di Xiaomi saprà tenere botta. Nel frattempo, i preordini di Mi Mural partono oggi, ed il prezzo si aggira intorno ai 1042 dollari.