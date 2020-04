Xiaomi presenta Mi Note 10 Lite con quad-camera e schermo AMOLED

A pochi mesi dall'annuncio di Xiaomi Mi 10 Pro, avvenuto il giorno di Natale, Xiaomi ha svelato oggi il modello Lite della linea. Ecco tutte le specifiche tecniche.

Scheda tecnica Xiaomi Mi Note 10 Lite

Schermo: 6,47" FHD+ AMOLED con rivestimento Gorilla Glass 5;

6,47" FHD+ AMOLED con rivestimento Gorilla Glass 5; Processore: Qualcomm Snapdragon 730G octa core, con GPU Adreno 618

Qualcomm Snapdragon 730G octa core, con GPU Adreno 618 RAM: 6 ed 8 gigabyte;

6 ed 8 gigabyte; Memoria: 64 e 128GB;

64 e 128GB; Fotocamera posteriore: 64 megapixel (1/1.73’’, 0.8μm, 4-in-1 Super Pixel, 6P lens, f/1.89, AF) + 8 megapixel ultra-wide (1/4”, 1.12μm, 5P lens, f/2.2, FOV 120°) + 5 megapixel con sensore di profondità (1/5”, 1.12μm, f/2.4) + 2 megapixel macro (1/5”, 1.75μm, f/2.4, AF);

64 megapixel (1/1.73’’, 0.8μm, 4-in-1 Super Pixel, 6P lens, f/1.89, AF) + 8 megapixel ultra-wide (1/4”, 1.12μm, 5P lens, f/2.2, FOV 120°) + 5 megapixel con sensore di profondità (1/5”, 1.12μm, f/2.4) + 2 megapixel macro (1/5”, 1.75μm, f/2.4, AF); Fotocamera frontale: 16 megapixel (1/3.06”, 1.0μm, f/2.48);

16 megapixel (1/3.06”, 1.0μm, f/2.48); Batteria: 5.260 mAh con ricarica rapida a 30W;

5.260 mAh con ricarica rapida a 30W; Sistema operativo: MIUI 11 basata su Android 10

A livello software, Xiaomi Mi Note 10 Lite è in grado anche di registrare video in 4K, e grazie all'intelligenza artificiale può scannerizzare i documenti, modificare la luminosità dei ritratti e rilevare la scena.

Il dispositivo include anche il jack per le cuffie da 3,5mm, un sistema di riconoscimento delle impronte digitale integrato nel display e lo scanner biometrico il Face Unlock. Il display supporta anche l'HDR10 ed ha ottenuto la certificazione TUV Rheinland per le luci blu.

Nei negozi arriveranno tre varianti (6GB + 64GB, 6GB + 128GB, 8GB+128GB) nelle colorazioni Glacier White, Midnight Black & Nebula Purple.



In Italia il dispositivo sarà disponibile su Mi.com nella variante da 6GB+64GB al prezzo di 369,00 euro, mentre la versione 6/128GB in Glacier White e Midnight Black sarà disponibile in esclusiva nel listino Vodafone a 399,00 Euro con piano tariffario dedicato che sarà comunicato nei prossimi giorni.