Xiaomi presenta Mi Smart Band 3i: costa solo 16 Euro!

Come ampiamente preannunciato, Xiaomi ha svelato oggi il nuovo Mi Smart Band 3i, una nuova versione della smartband presentata lo scorso anno e che rientra nel programma "Made for India". Le novità sono importanti, a partire dal prezzo.

Mi Smart Band 3i a livello è praticamente identico al predecessore, a parte il cardiofrequenzimetro che invece non è presente al suo interno.

Lo schermo AMOLED monocromatico è da 0,78 pollici con risoluzione di 128x80 pixel, con pulsante touch capacitivo presente al suo interno. A livello software è in grado di inviare notifiche quando si riceve una chiamata o un messaggio, ma in generale può effettuare il mirroring di tutte le notifiche dello smartphone abbinato sul polso.

Per quanto riguarda i sensori ed il comparto lifestyle invece, troviamo un contapassi e calorie, un tracker per le attività, un monitor per la qualità del sonno ed un promemoria per la sedentarietà. E' resistente all'acqua fino a 5 ATM / 50 metri ed una carica completa (sono necessarie 2,5 ore) è in grado di garantire una durata fino a 20 giorni, grazie ai suoi 110 mAh.

Mi Smart Band 3i si collega allo smartphone tramite il Bluetooth 4.2 LE ed è compatibile con i dispositivi Android 4.4 e successivi ed iOS 9 e build seguenti.

Xiaomi India ha annunciato un prezzo di 1.299 INR, circa 16 Euro. Al momento non sono state diffuse informazioni in merito ad un lancio internazionale.