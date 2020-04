Xiaomi presenta la MIUI 12 con nuova grafica e più attenzione alla privacy

Xiaomi ha annunciato la nuova versione della sua interfaccia grafica, la Miui 12, che va ad introdurre una serie di miglioramenti. Tra i cambiamenti troviamo una rinnovata modalità scura, una migliore gestione della privacy e degli strumenti per la sicurezza, nuove animazioni, sfondi e molto altro.

Nel corso dell'evento di presentazione, Xiaomi ha annunciato che la MIUI ha raggiunto i 310 milioni di utenti mensili attivi e che per la prima volta, tra tutti i sistemi operativi, supererà il "Test di protezione della privacy avanzata del sistema Android" rilasciato da TÜV Rheinland.

La nuova Dark Mode 2.0 si baserà sull'ora e sarà in grado di rendere lo schermo più scuro adattandosi alla luce ambientale. Anche il testo cambierà carattere a seconda delle condizioni. Questa possibilità è stata denominata "Sensory Visual Design".

La casa cinese ha poi introdotto i "Super Wallpapers", creando modelli 3D animati ad alta precisione su Marte e la Terra, grazie a dati reali. Potranno essere visibili sia sulla schermata principale che tramite Always On-Display. Xiaomi si è concentrata molto sullo sviluppo grafico dell'interfaccia.

La nuova skin introdurrà le animazioni meteorologiche, mostrando i cambiamenti del meteo in tempo reale visualizzati sotto forma di time-lapse sullo schermo. Si è lavorato anche a nuove animazioni delle app quando saranno installate o disinstallate o se verrà modificata la schermata principale. La MIUI 12 introduce anche nuove gesture.

Ad esempio, sarà possibile scorrere verso il basso sul pannello delle notifiche ed interagirci, senza dover abbandonare ciò che si sta facendo oppure creare un piccolo pannello fluttuante sulla schermata.

I miglioramenti riguarderanno anche l'assistente virtuale, Xiao AI, che sarà in grado di rispondere alle chiamate, tramite la funzione "Chiamata AI", in stile Google Pixel. Gli utenti saranno in grado di personalizzare la lingua in cui desiderano ricevere risposta alle loro chiamate e potranno passare dalla risposta automatica a quella manuale. Tuttavia, al momento non è chiaro se la funzionalità verrà rilasciata anche al di fuori della Cina.

Per quanto riguarda la privacy si potrà scegliere se concedere le autorizzazioni alle app in maniera definitiva o solo mentre si utilizzano. Inoltre, se non verrà specificato il motivo dell'autorizzazione richiesta, l'opzione "consenti sempre" non sarà disponibile. MIUI 12 aiuterà anche gli utenti a tenere traccia del comportamento delle App.

Sarà possibile visualizzare informazioni a riguardo dei dati raccolti, delle altre applicazioni che utilizza e molto altro, tutto in un unico posto. Anche la condivisione delle foto sarà più sicura. Xiaomi afferma che le informazioni sensibili come i dettagli sul dispositivo verranno rimosse dai file di immagine prima di condividerle con gli altri.

La Miui 12 sarà rilasciata in versione stabile a partire da giugno 2020 mentre il beta testing partirà in Cina nelle prossime ore. Per quanto riguarda i dispositivi coinvolti, i primi a riceverla saranno la serie Mi 10, anche in versione Youth, i Mi Note 10 e la serie Mi 9 e 9T con le rispettive varianti Pro. Successivamente sarà la volta del Mi Mix 3, anche per la versione 5G, della serie Mi 8 e dei modelli della serie Redmi Note 7 e 8. L'ultima ondata riguarderà i Mi 9 in versione SE e Lite, i Redmi 7 e 8 ed il Mi Mix 2.

Xiaomi sta lavorando duramente per conquistare la posizione di miglior produttore di smartphone ed il rilascio della nuova interfaccia grafica potrebbe proiettarla ancora più in alto. Anche lo sviluppo di un nuovo smartphone in stile Galaxy Z Flip sta facendo capire le intenzioni di espansione globale della cosiddetta Apple di Oriente.