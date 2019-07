Xiaomi presenta la nuova linea di smartphone CC 9: si parte da meno di 200 Dollari

Dopo qualche settimana di rumor, Xiaomi ha presentato la nuova serie di smartphone Mi CC 9, frutto della collaborazione con Meitu. Sul mercato arriveranno Mi CC 9, Mi CC 9e ed Mi CC 9 Meitu Edition, a prezzi estremamente accessibili e schede tecniche interessanti.

I tre smartphone sono accomunati da una fotocamera frontale da 32 megapixel integrata in un notch a goccia, una batteria da 4.030 mAh ed il comparto fotografico posteriore, costituto da una lente da 48 megapixel, una da 8 megapixel ed un sensore di profondità da 2 megapixel. A livello software il comparto consente di sostituire il cielo in una foto come visto in precedenza con la beta di MIUI.

L'Mi CC 9 standard include un chipset Snapdragon 710, 6 gigabyte di RAM e 64 o 128 gigabyte di memoria interna. Lo schermo OLED ha una diagonale di 6,39 pollici Full HD+, con sensore per le impronte digitali integrato al suo interno e supporto alla ricarica da 18 W. Tra le altre specifiche citiamo l'ingresso da 3,5 millimetri, sensore NFC, blaster iR e connettività USB-C, oltre che il supporto al Game Turbo 2.0.

Il prezzo di partenza è di 262 Dollari per la variante da 6GB/64GB, mentre quella da 6/128GB arriva a 291 Dollari.

Il secondo smartphone ad arrivare sul mercato è Xiaomi Mi CC 9e, che si differenzia dalla variante di cui vi abbiamo parlato sopra per lo schermo OLED da 6 pollici e la presenza dello Snapdragon 665 come SoC.

In questo caso i prezzi sono più bassi: si parte da 189 Dollari per la variante da 4/64GB e 203 Dollari per quella da 6/64GB. E' anche disponibile a 233 Dollari un modello da 6/128GB.

Sul mercato sarà anche disponibile Xiaomi Mi CC 9 Meitu Edition, che è caratterizzato da un'applicazione per scattare fotografie sviluppata da Meitu. Lo smartphone è anche dotato di una modalità ritratto basata su un sistema d'intelligenza artificiale, che è in grado di dare agli scatti maggiore luminosità anche rispetto a quelli fatti con iPhone Xs.

Lo smartphone è disponibile al prezzo di 378 Dollari per il modello da 8 gigabyte di RAM e 256GB di spazio di archiviazione.