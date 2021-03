Xiaomi presenta il proiettore Mi Smart Projector 2 Pro con su Android TV

Al termine di un ricchissimo evento nel corso del quale sono stati annunciati tantissimi prodotti, tra cui la nuova Xiaomi Mi Band 6, Xiaomi ha presentato anche il nuovo proiettore Mi Smart Protector2 Pro.

Il dispositivo, che sarà disponibile da maggio presso gli store italiani e su Amazon al prezzo di 999,99 Euro, offre una qualità video FHD 1920x1080 pixel con luminosità fino a 1300 ANSI lumen e supporto HDR10, il che garantisce un maggiore contrasto di colori.

Presenti anche gli altoparlanti integrati da 10W ed il supporto alla decodifica DTS-HD e Dolby Audio, che garantiscono una qualità audio cristallina su tutte le fonti audio.

Inoltre, per far risparmiare all'utente il lavoro di posizionamento dello schermo, Mi Smart Projector 2 Pro supporta anche la correzione trapezoidale omni-direzionale, e provvede all'allineamento automatico delle dimensioni dello schermo e forma un rettangolo sulla parete da qualsiasi direzione entro i 40°.

A livello software, è basato sul sistema operativo Android TV e compatibile con Chromecast e Google Asissatnt, ed è anche caratterizzato da un comando vocale integrato.

Xiaomi non ha spiegato se in fase di lancio saranno disponibili delle promozioni ad hoc, tanto meno ha comunicato la data precisa di disponibilità. Come sempre vi aggiorneremo non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.