Xiaomi presenta la nuova Redmi Note 13 Series: arrivano cinque nuovi smartphone

In occasione dell’evento tenuto in giornata odierna a Bangkok, Xiaomi ha presentato la nuova Redmi Note 13 Series, composta da cinque nuovi smartphone che vanno ad arricchire la gamma Redmi Note: Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G e Redmi Note 13.

Un focus importante della serie di smartphone è rappresentato dal comparto fotografico: su Redmi Note 13 Series infatti troviamo un sistema di fotocamere versatile e potenziato. Sui modelli Pro troviamo una fotocamera da 200 megapixel ad alta risoluzione con stabilizzazione ottica dell’immagine, con zoom lossless 2x/4x che offre primi piani dettagliati a distanza e permette di mettere a fuoco le persone tra la folla o di zoomare direttamente sull’azione. Il sistema fotografico è supportato da un ampio sensore da 1/1,4” ed una migliore elaborazione delle immagini che garantisce una qualità sorprendente anche in condizioni complesse e di scarsa illuminazione. A ciò si aggiunge un’apertura f/1,65” super ampia e Tetra pixel che restituisce immagini chiare e luminose anche con poca luminosità. A ciò si aggiunge un obiettivo 7P con ALD che riduce il flare e ghosting.

Su Redmi Note 13 5G e Redmi Note 13, vale a dire i modelli base, troviamo anche una fotocamera principale da 108 megapixel con zoom lossless 3x per offrire immagini e dettagli ancora più precisi. Su entrambi gli smartphone è presente anche un’ampia selezione di filtri filmCamera che consentono agli utenti di personalizzare le proprie foto. La configurazione a tripla fotocamera comprende anche una lente frontale da 200MP o 108MP, una fotocamera ultra-wide da 8MP e macro da 2MP, a cui si aggiunge una lente per i selfie da 16MP. Su tutti i dispositivi troviamo lo Xiaomi Imaging Engine.

Redmi Note 13 Series presenta un design elegante ed alla moda, con cornici ultrasottili. Redmi Note 13 Pro+ 5G e Redmi Note 13 Pro 5G garantiscono una visione cristallina grazie al display AMOLED da 1,5K ed una luminosità massima di 1800 nits. Su Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G e Redmi Note 13 invece troviamo un display AMOLED FHD+ super nitido. Il refresh rate a 120Hz rende le esperienze visive più chiare e fluide.

Per quanto riguarda i processori, invece, Redmi Note 13 Pro+ 5G è dotato del MediaTek Dimensity 7200-Ultra e batteria da 5000 mAh, a cui s aggiunge l’HyperCharge da 120W che carica il dispositivo al 100% in soli 19 minuti.

Su Redmi Note 13 Pro 5G invece la batteria è da 5100 Mah ed il processore è lo Snapdragon 7s Gen 2, mentre su Redmi Note 13 Pro troviamo un chipset MediaTek Helio G99-Ultra e batteria da 5000 mAh. Entrambi presentano la ricarica turbo da 67W che impiega 45 minuti per caricare completamente lo smartphone.

La nuova serie Redmi Note 13 è disponibile su mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia, oltre che presso i principali negozi di elettronica di consumo.

Redmi Note 13 Pro+ 5G è disponibile a 499,90 Euro per la variante 12/512GB e 469,90 Euro per il modello 8/256GB. Redmi Note 13 Pro 5G invece costa 449,90 Euro per il modello 12/512GB e 399,90 Euro la variante 8/256GB. Redmi Note 13 Pro 4G invece ha un prezzo di 399,90 Euro per il modello 12/512GB, 349,90 Euro per la variante 8/256GB e 329,90 Euro per il modello 8/128GB. Redmi Note 13 5G può essere acquistato a 299,90 Euro se si opta per il modello 8/256GB e 279,90 Euro per il modello 6/128GB. Infine, Redmi Note 13 può essere acquistato a 199,90 Euro nella variante 6/128GB, 229,90 Euro per l’opzione 8/128GB e 249,90 Euro per il modello 8/256GB.