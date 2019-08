Xiaomi presenta Redmi Note 8 e Note 8 Pro: cinque fotocamere ad un prezzo da best buy

Come ampiamente preannunciato, Xiaomi ha svelato questa mattina la nuova generazione della serie di smartphone bestseller, lo Xiaomi Redmi Note 8 e Note 8 Pro, che rispetto al precedente modello includono dei miglioramenti sostanziali a livello hardware.

Redmi Note 8 Pro è il primo smartphone ad essere basato sul chipset Helio G90T di MediaTek, caratterizzato da core Cortex-A76 a 2,05 Ghz e core A55 più efficienti dal punto di vista energetico, il tutto accompagnato dalla GPU Mali G-76. MediaTek ha ottimizzato l'SoC per i giochi e Xiaomi si è a lungo soffermata su questo aspetto. Il dispositivo è anche dotato di raffreddamento a liquido che garantisce che il processore non venga limitato durante le sessioni di gioco prolungate.

La variante Pro sarà disponibile nelle configurazioni da 6 GB / 64 GB, 6 GB / 128 GB e 8 GB / 128 GB, ma è presente anche uno slot microSD che consente di espandere la memoria. Il comparto connettività è composto da un modulo WiFi ac, Bluetooth 5.0, NFC ed un jack da 3,5 millimetri, mentre la batteria da 4.500 mAh si ricarica tramite USB-C e con un caricatore USB da 18W che garantisce la carica veloce.

A livello fotografico, sono presenti quattro lenti posteriori. La principale è da 64 megapixel con apertura f/1.8 Dual Pixel, mentre il sensore secondario è grandangolare da 8 megapixel f/2.2, con il terzo da 2 megapixel f/2.4 per le macro, e l'ultima da 2 megapixel f/2.4 per la modalità ritratto. La fotocamera frontale invece è da 20 megapixel con supporto HDR.

Il Redmi Note 8, come ampiamente noto, è basato sul chipset Snapdragon 665, e sarà disponibile nelle varianti 4GB / 64GB, 6GB / 64GB e 6GB / 128GB. A livello fotografico la differenza è da ricercare nella lente principale, che è da 48 megapixel, e la frontale da 13 megapixel. La batteria invece è da 4.000 mAh. Infine, il Note 8 a differenza del Pro non è resistente all'acqua in quanto non ha ottenuto la certificazione IP52.

Entrambi gli smartphone hanno un sensore per le impronte digitali tradizionale, in quanto secondo Xiaomi quelli integrati nello schermo non sono abbastanza veloci.

La variante da 6/64GB del Redmi Note 8 sarà disponibile a 205 Dollari, mentre quella da 6/128GB a 235 Dollari, con la configurazione 8/128GB che potrà essere acquistata a 265 Dollari.

Il Redmi Note 8 sarà disponibile a 145 Dollari per il modello 4/64GB, 175 Dollari per il 6/64GB e 205 Dollari per la configurazione 6/128GB.

Entrambi gli smartphone saranno disponibili nelle colorazioni Mineral Grey, Pearl White e Forest Green.